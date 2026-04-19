Иванов: Няма да си подам оставката
Естествено, че няма да си подам оставката, категоричен бе председателят на КЕВР Иван Иванов пред Нова ТВ относно заявката на синдикатите и работодател...
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) вече ще се казва КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране). Това решиха депутатите в ене...
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) разглежда възраженията на "Енерго-Про" по връчения констативен протокол за двете изпратени...
София. Ще бъде извършена проверка по жалбите на абонатите на ЧЕЗ от с. Лозен, които останаха без ток през студовете тази зима. Това заяви председателя...
София. Процедурата по отнемане на лицензите на трите електроснабдителни дружества е достигнала до задънена улица. Това съобщи Милена Миланова, член на...
София. Не е на лице толкова тежко нарушение така, че да се отнема лиценза на „Енерго Про", заради двойните фактури. Това съобщи председателят на ДКЕВР...
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е установила, че обявеният от Енерго-Про график за отчитане на електромерите през декември...
Сайтът на ДКЕВР отново бе атакуван от хакери. Преди обяд в петък вместо него се появяваше черна страница и звучеше рап. Самият сайт излизаше в "Гугъл"...
София. Сайтът на Държавната агенция за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) осъмна с черна заглавна страница и рап песен. Днес се очаква ДКЕВР да обяв...
София. Председателят на ДКЕВР Светла Тодорова заяви в ефира на БНТ, че цената на тока трябва да се увеличи. Това обаче няма да стане през първите месе...
София. „В момента увеличението на цената на тока не е на дневен ред на ДКЕВР. Нито са подадени искания от ЕРП-тата, нито от НЕК. Сега даваме само указ...
София. Няма съмнение, че цените на електрическата енергия ще растат, заяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)...
Промените ще засегнат изкупуването на електроенергията от неефективни централи ГЕРБ ще внесе промени в Закона за енергетиката, които ще доведат до на...
Членовете се избират от Народното събрание София. ДКЕВР да се раздели на две и членовете на регулатора да се избират от Народното събрание. Това реше...
София. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да се раздели на две - енергийна и водна, а съставът й да се избира от Народното съб...
Цената на ел. енергията, произведена чрез технологията, ще стане 49,13 лв. за тон София. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) пре...
София. Хакери блокираха сайта на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Заглавната страница е недостъпна и в момента, но останали...
София. От 1 януари няма да има увеличение в цената на тока. Това заяви председателят на ДКЕВР Светла Тодорова в сутрешния блок на бТВ. Тя обаче изтъкн...
София. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще проведе закрито заседание, на което ще определи цената на природния газ за първо...
София. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране подкрепи „Булгаргаз" в решението им да използват резервите на природен газ от хранилището в Чи...