Има оценка на имотите за "Южен поток"
Независим оценител се е произнесъл за горските имоти в община Варна, продадени на "Южен поток България" АД за изграждането на едноименния газопровод....
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Независим оценител се е произнесъл за горските имоти в община Варна, продадени на "Южен поток България" АД за изграждането на едноименния газопровод....
София. Няма апокалипсис за болестта по животните "син език", взели сме всички мерки, още преди 15 дни от сме отделили от финансовите средства на МЗХ 4...
Премиерът Орешарски ще реши, кога да подаде оставката, коментират министрите му
На бюрата на Николов и Александрова има 2500 неподписани договора, обяви Греков Въпросът кой кара влака в държавния фонд "Земеделие" остава висящ. Об...
София. За случилото се вчера в Държавен фонд „Земеделие" отговорност носи министър Греков, обяви председателят на Комисията по земеделието и храните в...
София. "Не съм видял подаване на оставки. Не съм видял има ли подадена оставка или това просто се тиражира. Единственият, който говори на УС вчера, бе...
София. Премиерът Пламен Орешарски е извикал на среща земеделския министър Димитър Греков и шефовете на фонд "Земеделие", предаде бТВ. Преди дни минис...
София. Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков е подал сигнал в Прокуратурата срещу Държавен фонд „Земеделие", информира „Фокус", поз...
София. Няма нови назначения в Министерство на земеделието и храните, каза министърът на земеделието и храните Димитър Греков пред журналисти в парламе...
София. Днес се решава дали ще има смени в ръководството на държавен фонд "Земеделие", който отговаря за разпределянето на милиарди левове по европейск...
Нови проекти за закупуване на луксозни возила са одобрили от Държавен фонд "Земеделие" въпреки министерската забрана за финансиране на подобни инвести...
София. "Да оказвам натиск не е част от моя стил на работа. Не съм го правил и няма да работя по този начин и за в бъдеще", е позицията на министъра на...
София. "Не виждам основание към момента да подам оставка. Ние сме първото ръководство, което разплати всички пари. Аз съм си изпълнил ангажиментите",...
София. Очакваната зърнена реколта е около 4,7 млн. тона, съобщиха земеделският министър Димитър Греков и председателят на Асоциацията на хлебопроизвод...
София. През 2015 година няма да ядем хляб от фуражно зърно. България има достатъчно голям запас, а и добив, на качествена пшеница. Това заяви земеделс...
Проверяваме на всеки час язовирите, казва проф. Димитър Греков - Министър Греков, как се отразиха пороите върху зърното?- Около 250 000 декара са про...
София. Министърът на земеделието и храните Димитър Греков заяви за БНР, че кратки срокове трябва да се прибере зърнената реколта заради природното бед...
Няма ракети срещу градушките. През последните години не сме изстрелвали толкова ракети срещу градоносните облаци, както досега. Това съобщи министърът...
Велико Търново. 5 милиона тона пшеница и около 800 хиляди тона ечемик са очакваните добиви тази година, въпреки дъждовното време, каза земеделският...
Ташкент. Изпълняваме стриктно, непрекъснато и ежедневно споразумението с животновъдните асоциации. Нещо повече, това се случва с активната тяхна подкр...