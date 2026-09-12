Атака си излезе от съвет на малката коалиция
Според Десислав Чуколов причината е, че патриотите са се занимавали с дребнотемия и битовизми, с които "Атака" не са съгласни...
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Според Десислав Чуколов причината е, че патриотите са се занимавали с дребнотемия и битовизми, с които "Атака" не са съгласни...
„Който не работи, не трябва да яде. А сега те получават между 1000 и 2000 лева, въпреки че не ходят на работа”, заяви депутатът Десислав Чуколов...
Депутатът от "Атака" Десислав Чуколов ще се подписва два пъти седмично за период от две години. Софийският градски съд му наложи наказание от 2 години...
Лидерът на "Атака" Волен Сидеров получи чевърта присъда за хулиганство. Софийският градски съд осъди Сидеров на 9 месеца пробация, както и на 100 часа...
Лидерът на "Атака" мина метър и по третото дело за хулиганство, което се води срещу него в Софийския градски съд. Tой и съпартиецът му Десислав Чуколо...
Половин година пробация и удръжки за Чуколов Лидерът на "Атака" Волен Сидеров сключи споразумение с прокуратурата по две от делата срещу него, но не...
Отложиха делото срещу Волен Сидеров и Десислав Чуколов. Лидерът на "Атака" и заместникът му му не се явиха на първото заседание по процеса. Дойде само...
Софийският градски съд ще гледа делото срещу депутатите от "Атака" Волен Сидеров и Десислав Чуколов. Те ще отговарят заради скандала пред магазин за а...
Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу народните представители Волен Сидеров и Десислав Чуколов за това, ч...
Волен Сидеров заяви в Софийския апелативен съд, че с протеста си прокуратурата цели обвиняемите да бъдат отделени от политическия и обществен живот в...
Софийският апелативен съд ще гледа мярката на депутатите Волен Сидеров и Десислав Чуколов. Софийска градска прокуратура протестира определението на С...
Сагата с Волен Сидеров няма край! Софийска градска прокуратура протестира определението на СГС за определяне на мярка за неотклонение парична гаранция...
Софийски градски съд ще гледа производствата срещу Волен Сидеров и Десислав Чуколов тази вечер и при това едновременно. Това съобщиха от пресцентъра н...
Връчиха на депутатите от "Атака" призовка Лидерът на "Атака" Волен Сидеров и заместникът му Десислав Чуколов ще бъдат арестувани във вторник, 17 ноем...
Софийската градска прокуратура ги обвини в хулиганство, извършено с изключителен цинизъм и дързост Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като...
Комисия разреши Сидеров и Чуколов да се разследват за екшъна пред клек шопа Волен Сидеров и Десислав Чуколов остават без имунитет. Това реши снощи вр...
В деловодството на Народното събрание на 12 октомври 2015 г. бяха внесени искания от Главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказат...
Вътрешният министър Румяна Бъчварова коментира в ефира на бТВ скандала с Волен Сидеров като посочи, че "от 2006 г близо до предизборни кампании той пр...
Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искания за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народните пр...
От партията изпратиха и снимка на кутията с цигари, която възрастният мъж дал на Сидеров и Чуколов.