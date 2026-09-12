Мощен удар по нелегалните мигранти в Европа. Ще страдат много
Планът цели да удари каналджийските мрежи, но правозащитници предупреждават за сериозни рискове
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Планът цели да удари каналджийските мрежи, но правозащитници предупреждават за сериозни рискове
Еврокомисията го покани, после и Русия отвори вратата си
Депортирането е извършено по силата на Дъблинското споразумение
Чикаго е избран само за начало на кампания, която включва други градове с голямо население
"Алтернатива за Германия" скандира: "Нашият народ на първо място!"
В началото на годината властите в Мексико депортираха избирателно български туристи
Незаконното прехвърляне и депортиране на защитени лица е тежко нарушение
Руснаците се оплават, че страдат мирни граждани, а не хулиганите Франция е задържала и смята да депортира цялата официална делегация с руски фенове....
"Главболгарстрой" АД започна разширение на съществуващо депо за фаялитов отпадък в медобивния завод на "Аурубис България" АД в близост до Пирдоп. Първ...
Правото им да останат на Острова ще е под въпрос, ако страната напусне ЕС Три милиона европейски граждани, живеещи във Великобритания, може да загубя...
Един от нападателите в Брюксел бе депортиран от Турция през юли миналата година. Това съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от BBC....
Швейцарските граждани отхвърлиха на референдум предложение на най-голямата партия в страната - Швейцарската народна партия, за депортиране на имигрант...
Турските власти систематично депортират бежанци в Сирия, нарушавайки международното право. Новината идва от разследване на АРД, цитирани от Факти.бг....
Израелски министър настоява всички бездомни котки и кучета в страната да бъдат депортирани в чужбина. Ури Ариел, който е министър на селското стопанст...
Координаторът по въпросите на бежанците и ръководител на администрацията на федералния канцлер на Германия Петер Алтмайер призова да се увеличи броят...
На срещата в Люксембург днес европейските правителства трябва да се споразумеят за ускоряване на репатрирането на нелегалните имигранти сред стотиците...
Днес се навършват 72 години от героичния акт на спасяване на българските евреи от Холокоста. На 10 март 1943 година е предотвратено депортирането на с...
Пхенян. Северна Корея е депортирала 85-годишен американски ветеран, задържан в края на октомври в страната, съобщи CNN. Мерил Нюман от щата Калифорни...
Париж. Френски гимназисти засилиха протестните си действия срещу депортирането на техни съученици мигранти, пребиваващи в страната без документи, като...