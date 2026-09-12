Таланти в тениса поздравиха Цвети
Участниците в детския Мастърс в СК "ДЕМА" с емоционално видеосъобщение
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Участниците в детския Мастърс в СК "ДЕМА" с емоционално видеосъобщение
Динко Тенев е първи при юношите до 18 г
СК "ДЕМА" прие най-добрите от лигата
Турнирът с подкрепата на "Стандарт" събра в СК "ДЕМА" елита при най-малките тенисисти
Йотова и Георгиева са №1 на двойки
Шампионите отиват на световните финали в Хърватия
Пет турнира през 2018 г. включва петото издание Тенис веригата „17+" за настоящи и бивши тенисисти, която стартира на кортовете на водещия спортен...
Кортовете на водещия СК „ДЕМА" в ж.к. „Младост" бяха арена на битките от вторият кръг на веригата турнири по тенис „17+". Тя е за бивши състезатели, к...
Бащата на валутния борд в България излиза на корта в СК "ДЕМА" Социалната кампания, която "Стандарт" и СК "ДЕМА" започнаха преди години, ще продължи...
При голям интерес на кортовете на ТК „Дема" и днес продължава турнирът Champions Bowl. В престижната надпревара участват момичета и момчета в четири в...
Водещият тенис клуб „ДЕМА" откри днес летния сезон с четвъртия пореден турнир на частните училища. Както и предишните му издания, той се провежда с п...
Водещият спортен клуб в София – СК „ДЕМА" бе домакин през уикенда на отложеното преди месец градско лично-отборно първенство за юноши до 12 г. Участв...
Поставените под №1 в основните схеми Мартин Илиев ("Барс" Велико Търново) и Александрина Илиева (СТК „София") спечелиха титлите на последния държавен...
Водещият спортен комплекс „ДЕМА" ще бъде домакин в събота и неделя (16-17 октомври) на традиционният тенис турнир за журналисти. Тази година VIVACOM T...
За втора поредна година по инициатива на СК „ДЕМА" се проведе веригата от турнири по тенис „17+". В нея участваха бивши състезатели и любители, които...
Националната тенис лига (НТЛ) ще проведе финалния си турнир HomeMax Masters през уикенда на кортовете на СК "ДЕМА". Заключителното състезание включва...
Най-добрите 16 момчета и 16 момичета до 10 г започнаха от днес участие в детския Мастърс организиран от водещия спортен комплекс "ДЕМА" и за наградите...
Водещият спортен комплекс "ДЕМА" е домакин на поредния престижен тенис турнир. Да мерят сили в София са 92 млади надежди от 19 държави в Европа и още...
Водещият спортен комплекс "ДЕМА" е домакин на поредния престижен тенис турнир. Да мерят сили в София са 92 млади надежди от 19 държави в Европа и още...
Спортен комплекс „ДЕМA" и Националният тенис център са домакини за четвърта година на Европейско първенство по тенис за ветерани. Шампионатът се прове...