Делчево - селото, в което всяка къща е уникална
На 9 км. от Гоце Делчев
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На 9 км. от Гоце Делчев
Илияна Йотова ще поздрави жителите и гостите на празника и ще награди победителите в традиционния международен конкурс за винопроизводители
Стотици минаха през Еньов венец за здраве и успех Уникално честване на Еньовден събра стотици гости от страната, Македония и Гърция в гоцеделчевското...
Свлачище затвори пътя за България (ГКПП "Станке Лесичково") между Кочани и Делчево, предава скопското електронно издание "24 вести", цитирани от "Фоку...
Не един, а два дни празнуват „на патерици" Трифон Зарезан в най-малкия ни град Мелник и в село Делчево. Под мелнишките пирамиди се събраха ценители на...
Община Благоевград внесе за разглеждане два трансгранични проекта в партньорство с македонската община Делчево. Първият е „Енергийно ефективно осветле...
Все повече благоевградчани бият път до съседна Македония, за да ползват стоматологични услуги, тъй като там цените са два до три пъти по-ниски от родн...
60-те жители на гоцеделчевското село Делчево се стягат да посрещнат 200 туристи за Нова година. Почти всички гости са от България. Населението ни в пр...
60-те жители на гоцеделчевското село Делчево се стягат да посрещнат 200 туристи за Нова година. Повечето гости са от София. Всичко е резервирано и кап...
Благоевград и македонската община Делчево започнаха реализирането на съвместен проект „Мерки за предотвратяване на наводнения на реките Брегалница и Б...
Красотата на Симитли и македонската община Делчево ще оживее върху платната художници от България и западната ни съседка. Пленер стартира на 3 септемв...
Костадин Белчев изрисува храма безвъзмездно Гоцеделчевското село Делчево вече има изографисан параклис на връх Костадин в Пирин планина. Десетки жите...
село Делчево
Десетки жители на село Делчево и техни гости от община Гоце Делчев вървяха повече от час в Пирин планина, за да стигнат до уникалния параклис „Свети К...
Еликсир ще тече два дни от чешмите в Делчево вместо вода Гърци се стягат да си мерят виното с нашенски майстори. Те ще пристигнат за двудневния празн...
Благоевград. Трансграничен проект между България и Македония ще разработи нов интегриран културен туризъм. Целта е да се възроди общото културно насле...
Благоевград. Да се вдигне екоселище с къщи, характерни за различни държави. Това искат жителите на село Делчево, което е сгушено в полите на Пирин пла...
Делчево. Село Делчево ще увеличи населението си няколко пъти по време на празниците. Петдесетината местни жители ще посрещнат над 200 гости за Нова го...
София. Подписан бе договор по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония за насърчаване и съживяване на общото културно наследств...
Хиляди хора изпълниха храмовете в страната за Малка Богородица