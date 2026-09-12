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Превръщат полиция в затвор

Превръщат полиция в затвор

Сградите на полицията и пожарната в село Дебелт ще бъдат превърнати в затвор. Двете постройки на МВР ще бъдат ремонтирани за 180 дни, за да се превърн...

09 юни | 20:45
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