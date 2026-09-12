Първо голямо откритие за годината. Древен гигант в Малкия Рим
Влюбени от древността изскачат в Деултум
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Влюбени от древността изскачат в Деултум
Излязоха подробности за заловения камион с мигранти
Партията на Валери Симеонов би БСП
Това показва древен надпис, открит от археолози при разкопки в селището
Сградите на полицията и пожарната в село Дебелт ще бъдат превърнати в затвор. Двете постройки на МВР ще бъдат ремонтирани за 180 дни, за да се превърн...
Строг пропускателен режим, видеонаблюдение и охрана са въведени в ОУ „Антон Страшимиров" с. Дебелт, общ. Средец, съобщават от Държавната агенция за за...
Видин. Шестокласникът Гошко, който претърпя сексуално насилие от по-голям ученик в Дебелт, от днес е преместен в пансион, съобщи Нова ТВ. Детето няма...
Дебелт. Пореден екшън край ромската махала на Дебелт се разигра миналата нощ. 19-годишен ром вдигна брадва срещу униформен полицай и горски служител,...
10 дни след гаврата няма уволнени, изнасилвачът е в дом на МВР Педагозите видели кръвта по ръцете му, но не повикали полиция Четирима служители на у...
София. Директорът на училището в Дебелт, ресурсният учител, медицинската сестра и класният ръководител на изнасиленият петокласник Гошко ще бъдат глоб...
Бургас. Драмите в бургаското село Дебелт продължават. Няколко часа след протестите срещу насилието в местното училище, местна жена бе нападната и преб...
Бургас. Протестът в бургаското село Дебелт в защита на изнасиленото 11-годишно момче ескалира. Мирните демонстрации в центъра на селото прераснаха в о...
Брайко само гледал гаврата, заподозрян е 15-годишен съученик Мирен протест с искане за справедливост за случая с изнасиления Гошко организират днес в...
Брайко само гледал гаврата, заподозрян е 15-годишен съученикМайка му Донка гледа сама 5 деца, мъжът й е в затвора Мирен протест с искане за справедли...
13-годишно момче е изнасилило петокласник в тоалетната на училището в бургаското село Дебелт. Инцидентът е станал на 5 декември, в последния учебен де...