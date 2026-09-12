Борисов посочи жената, която му отказала
Единственото, което им остана, е да ме анализират мен, каза лидерът на ГЕРБ
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Единственото, което им остана, е да ме анализират мен, каза лидерът на ГЕРБ
Отказа да бъде депутат
Готови сме да подадем ръка и да работим за национално единение, каза Дариткова
Тя публикува пост в социалните мрежи с разяснение
„Трагедията в Пловдив не може да бъде клеймо върху работещи в системата"
Смятам, че се справихме добре в национален план с предизвикателството COVID-19, каза Даниела Дариткова
Самата Дариткова се зарази с вируса преди няколко седмици, но премина успешно през това предизвикателство
Народният представител вече е с две отрицателни проби за коронавирус
Даниела Дариткова и Даниела Малешка вече са здрави
Заразената с коронавирус шефка на ПГ на ГЕРБ желае диалог по мерките срещу коронавируса
Специална линейка я превози от София до дома й в смолянския квартал Райково, където ще е 28 дни под карантина
Политическите пристрастия трябва да бъдат оставени настрана и да сме национално отговорни
Медицинските сестри не са искали да разговарят с членовете на Комисията по здравеопазване
От болнични могат да се възползват здравноосигурените лица
Не трябва да се спекулира с важни теми, като влизането ни в "чакалнята" на еврозоната
Този въпрос си задават шефката на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова и цялата партия
Управляващите предложиха вчера първият ден от болничните да не се плаща
По отношение на президента, искам да кажа, че му остават две години и се надяваме не да се запомни като човекът, девалвирал институцията, коментира ш...
Важното беше да приемем промените в устава на партията, обясни шефката на ПГ на ГЕРБ
При нас действието е едно - политическа отговорност се носи с оставки, каза още тя