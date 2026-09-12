Скок в кариерата за най-важната дама в Пловдив
Дани Каназирева удари в земята конкурентите юристи
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Дани Каназирева удари в земята конкурентите юристи
Силна дама каза ще играе ли за ГЕРБ
Сигналите са предадени и на главния европрокурор Лаура Кьовеши
Бягат от отговорност, каза депутатката
Как преференциите разместват листите в Пловдив област
Не правя компромиси. Прилагам законите
Отговорността ще я поеме кметът на Калофер, а последствията - всички ние, както и болниците, коментира областният управител на Пловдив
84-годишна жена е починала в МБАЛ "Св. Мина", все още не се знае причината
Тръбите от хвостохранилището са отведени директно в реката
Цели се дестабилизация, каза Дани Каназирева
Територията, за която става въпрос, е 40 дка, инертните материали по прогнози са над 200 000 куб. м
Кметовете да не разчитат само на заеми и надуване на местните данъци
Само задължителен вот ще спре купуването на гласове и автобусите