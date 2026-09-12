Голяма трагедия в Далас! Най-малко трима загинали, сред тях и дете
Силна експлозия в жилищен комплекс
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Силна експлозия в жилищен комплекс
Връзката ще бъде осъществена от следващото лято
Хюстън обърна Далас
Двама души са убити, а най-малко 14 са ранени при стрелба на студентско парти в град Грийнвил, недалеч от Далас
Вашингтон и Далас почти си осигуриха класиране
Денис Смит-младши се завърна силно за Маверикс
37-годишната Шетамия Тейлър вече е изписана от болницата, след като по време на стрелбата в Далас беше улучена в крака. Тя била на протеста срещу поли...
Полицията в американския град Далас получи анонимни заплахи и взе извънредни мерки за безопасност, съобщават световните агенции. Заплахите са били за...
Поредица от инциденти, свързани с чернокожи и полицаи, последва убийството на петима служители на реда в Далас. Напрежение на расова основа избухна в...
Материал за изготвяне на взривни устройства е бил открит в къщата на Мика Джонсън, който уби петима полицаи в Далас, съобщава Би Би Си, като се позова...
Расовата омраза отново разтърси САЩ, над 50 години след речта на Мартин Лутър Кинг „Имам си една мечта" и десетилетия след законовото признаване на че...
Трима души са задържани във връзка със стрелбата в американския град Далас, щата Тексас. Това стана ясно от нарочна пресконференция на полицията, съоб...
Стрелбата в Далас взе пет жертви. Това съобщиха от полицията в града и уточниха, че те са техни служители. Други 11 полицаи са ранени след протестите...
Четирима полицаи са били убити, а още 7 ранени по време на протест в Далас, САЩ. В последните дни в редица американски градове се състояха масови про...
Годеницата му Лана дебютира в ринга и шашна с визия Снуп Дог и Шакил О'Нийл се включиха в купона "Супербоул", "Мачът на звездите" в НБА, "Оскарите"....
Актьорът, носител на Оскар и ветеран от Втората световна война Джордж Кенеди е починал на 91-годишна възраст, предадоха световните информационни агенц...
Имението на бизнесмена Том Хикс, което се простира на площ 25 акра в северен Далас, САЩ си намери купувач. Къщата e с площ от 2 600 кв., и беше продад...
Управлението на полицията в американския град Далас, щата Тексас, бе атакувано от брониран автомобил, съобщиха местните медии. След като стрелял по сг...
Неизвестни лица са открили стрелба срещу централния полицейски участък на Далас, САЩ. Броят на мъжете не е известен. Полицейският началник на града е...
Щатски кинаджии целят световни селекции, първият фестивал в списъка им е в КанДжефри Байрън продуцира "Мълчаливият ангел" за 100-годишния светец от Ба...