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Почина Джордж Кенеди

Почина Джордж Кенеди

Актьорът, носител на Оскар и ветеран от Втората световна война Джордж Кенеди е починал на 91-годишна възраст, предадоха световните информационни агенц...

01 март | 12:20
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