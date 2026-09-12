ЦИК с ключово решение за секциите зад граница. На две места няма да има
Няма да има избирателни секции в Тел Авив и в Бейрут. Това каза зам.-председателят на Централната избирателна комисия Цветозар Томов на редовния брифи...
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Няма да има избирателни секции в Тел Авив и в Бейрут. Това каза зам.-председателят на Централната избирателна комисия Цветозар Томов на редовния брифи...
Видя предпоставки за изборни измами
Каза има ли смисъл от машините
Той не виждал причини за това
Централната избирателна комисия няма да допусне да се използват несертифицирани устройства
Досега не е имало регистрирано разминаване между ръчно броене и машинно
Думата ще има президентът, допълни говорителят на ЦИК
Не смятам това за редно, заяви говорителят на комисията
Томов посочи, че продължават преговорите около транспорта, логистиката на машините и процедурата за актуализирането на софтуера
Досега експериментални гласувания с машини са направени в София, Доброславци и Сливница
Най-добре за политическата кариера на Борисов е да изчезне от публичната сцена достатъчно дълго
Партията на Слави Трифонов трябва да опита да състави правителство, смята социологът
Вероятно ще се получи парламент, който трудно ще излъчи правителство, не изключвам предсрочен вот още тази година
Тези 5 седмици просто ги няма, заяви бившият говорител ЦИК
Цветозар Томов каза удачни ли са избори на 28 март
При експоненциален растеж на броя на заразените можем да издържим не повече от две седмици, прогнозира социолог
Михаил Константинов и Цветозар Томов подкрепят отмяната на вота с машини
При положение, че вотът е задължителен, има логика да има опция „Не подкрепям никого". Защото хората, които не подкрепят никого, законът ги задължава...
Българите зад граница да не претендират кой ще управлява тук, след като живеят и плащат данъци навън С едно "Не ни се мотайте в краката" Валери Симео...
„Най-разумно би било да бъде съкратен мандата на сегашната Централна избирателна комисия от 5 на 2 години, за да може в следващите 3 месеца да анализи...