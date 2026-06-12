Ципрас обявява предсрочни избори
Гръцките гласоподаватели удариха шамар на СИРИЗА, "Нова демокрация" води убедително
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Гръцките гласоподаватели удариха шамар на СИРИЗА, "Нова демокрация" води убедително
Руският президент увери Ципрас, че тръбата може да не мине през България
Гръцкият премиер Алексис Ципрас късно снощи направи промени в състава на правителството с цел да удовлетвори исканията на международните кредитори и д...
Правителствата на България и Гърция заседаваха в Бояна Бърза жп линия ще свързва до две години Черно море с Егейско, популярно у нас и като Бяло. За...
Световното обществено мнение не може да пренебрегне колосалната хуманитарна криза, заявяват в обща декларация Франциск, Вселенския патриарх и архиепи...
Алексис Ципрас и Ахмет Давутоглу подариха цветя на жените журналисти по повод Международния ден на жената. Премиерите на двете държави разговаряха и д...
Федералната канцлерка Ангела Меркел е потресена от поведението на Гърция, която е трябвало да осигури 50 000 места за настаняването на мигранти още в...
Протестът на гръцките фермери изнерви шофьорите на тирове, които висят от понеделник на ГКПП-Кулата. Премиерът Бойко Борисов се намеси, като се обади...
Вътрешни проблеми не трябва да се превръщат в повод за нарушаване на правото на свободно движение на хора и стоки. Това заяви премиерът Бойко Борисов...
Гръцкият премиер Алексис Ципрас призна, че страната му се е забавила с реакцията относно мигрантската криза. В отговор на забележката на Европейската...
Средствата на МВФ вече не са необходими за международната спасителна програма за Гърция заради по-леките изисквания за получаване на заеми и „неконстр...
Гръцкият премиер Алексис Ципрас е заявил на германския канцлер Ангела Меркел, че страната му се нуждае от финансова помощ за справяне с миграционната...
След като харизмата му донесе нова победа, вече ще трябва да покаже талант и на управник Как Алексис Ципрас успя за девет месеца да спечели три вота,...
Още през януари мнозинството от гръцките избиратели вярваше, че лидерът на "Сириза" ще успее да смекчи социалните последици от икономиите, провеждани...
Европейската комисия приветства избирането на гръцкия премиер Алексис Ципрас на предсрочните избори и прикани новото правителство да не губи време пре...
Народът ще даде на Сириза силен мандат за управление на страната, убеден е лидерът на Сириза и бивш премиер на Гърция Алексис Ципрас. „Народът ще дад...
Манията "Димитър Бербатов" продължава с всичка сила в Гърция. Бившият министър председател на южната ни съседка Алексис Ципрас облече екип на българск...
Гръцкият премиер в оставка Алексис Ципрас заяви, че няма да влиза в коалция с други партии за съставяне на ново правителство. "Няма да ставам премиер...
Словесна война избухна в Гърция, където преди броени дни премиерът Алексис Ципрас подаде оставка и където се чакат избори наесен. Бившият финансов мин...
Президентът на Гърция Прокопис Павлопулос днес ще възложи на лидера на дясноцентристката „Нова демокрация" - Вангелис Меймаракис да сформира правител...