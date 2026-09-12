Всичко за Чипровци

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SOS за училището в Чипровци

SOS за училището в Чипровци

След закриване на последната мина легендарното школо е заплашено от закриване Основното училище "Петър Парчевич" в историческия град Чипровци е запла...

23 февруари | 6:35
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В Чипровци рисуват с конци

В Чипровци рисуват с конци

Принц Чарлз и Мик Джагър стъпват по български килимиУнкати притежава замъкът "Ануик", където е заснет филма "Хари Потър Рисунки с конци. Това са проч...

28 ноември | 5:30
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