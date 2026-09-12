Наш град дава най-добрите златари на Балканите
Шалтетата пазят от болести и мъки, навремето са се поднасяли като дар при раждане на дете и за зестра на булка
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Шалтетата пазят от болести и мъки, навремето са се поднасяли като дар при раждане на дете и за зестра на булка
Легендарните постелки стават основен акцент в местния музей
Предполага се, че огънят е тръгнал от тлееща жарава, останала от предишния пожар
Холандец откри в Турция и върна в града първия изтъкан килим
Министри и депутати застават пред становете, шарките носят щастие и закрилят дома
Поклонници от Белене идват с червени шалчета, тъкачки от Чипровци му направиха килим
147 унгарски фирми ще участват в конференция, посветена на икономическото сътрудничество между двете страни. Те искат да инвестират в България. Това к...
Символът се носи в допир с тялото, казва директорката на музея Анюта Каменова Работилница за изработване на мартеници отвори историческият музей в Чи...
След закриване на последната мина легендарното школо е заплашено от закриване Основното училище "Петър Парчевич" в историческия град Чипровци е запла...
От 28 януари дружеството „България флуорит", част от световно известната химическа компания „Солвей", преустановява дейността си в мината в Чипровци,...
Неизвестни апаши са задигнали през нощта служебния автомобил на кмета на Чипровци Пламен Макавеев от ГЕРБ. Черната "Шкода Октавия" е обявена за общодъ...
За втора поредна година на 2 май в Чипровци се провежда фестивал на килима. В него участват деца, които рисуват мотиви от прочутите постелки, жени, ко...
МОН отпусна 70 000 лв. за ремонта на школото от 1624 г. И Чипровци дочака чудото благодарение на "Възкреси доброто". ОУ "Петър Парчевич" получи от пр...
70 000 отпуска образователното министерство за обновяване на сградата Основен ремонт ще бъде направен на училището в Чипровци, което се слави с уника...
Епископ прави първата светска програма с граматика и философия в училището Чипровци. Общината в Чипровци търси 70 000 лв. за обновлението на училищет...
Монтана. Общината в Чипровци търси 70 000 лв. за обновлението на училището в града, съобщи кметът Анатолий Първанов. То е единственото в общината и се...
Принц Чарлз и Мик Джагър стъпват по български килимиУнкати притежава замъкът "Ануик", където е заснет филма "Хари Потър Рисунки с конци. Това са проч...
Видин. Близките на загиналите в Горни Лом трима жители на Чипровци са получили по 2500 лева, съобщи кметът на община Чипровци Анатоли Първанов, предад...
Монтана. Полицията, доброволци и туристи участват в операция по издирването на изгубил се в планината над Чипровци мъж, съобщиха от Областната дирекци...
Местните коват злато, книжнина и революция