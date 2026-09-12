Изненада. Идват частни магистрали у нас
Кои се очаква да бъдат те
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Кои се очаква да бъдат те
Планираната продължителност на договорите е 12 години.
В София средната месечна заплата за обществения сектор е 2997 лв., а за частния – 3160 лв.
Руският президент предприе необичайна стратегия
Около 90% от частните болниците никога не са имали готовност да приемат инфекциозно болни
Много от частните болници са специализирани или малки
Ощетените клиенти ще могат да потърсят правата си в съда
Стъпката според шефката на Българската фондация „Биоразнообразие“ Румяна Иванова е законова, подобен метод е бил прилаган в националните паркове, къде...
Здравни босове бързат да изпреварят ограниченията
"Софиямед" с приходи колкото Александровска и ИСУЛ