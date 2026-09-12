Селото на римска принцеса стана топ курорт до София. Бум на къщите за гости
Минерална вода, крепост на 1500 години, римска легенда и 90 щъркела превръщат мястото в имотно бижу
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Минерална вода, крепост на 1500 години, римска легенда и 90 щъркела превръщат мястото в имотно бижу
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Тече гласуването за топ 10 на Чудесата на десетилетието
Крепостта Цари Мали град стана шестата сцена на Софийската опера и балет
Хитовият мюзикъл ще отпразнува успеха си на фестивала „Портал на два свята“ на крепостта Цари Мали град
Софийската опера открива шеста сцена за летния сезон
Председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-шеф на партията Цветан Цветанов се захвана със задачата да популяризира родни туристически забележителности. В събо...
Можем да изгубим 600 млн. лв., алармира шефът на НИМ Шефът на НИМ проф. Божидар Димитров скочи на писмото на Международния съвет за паметници на култ...
Веселин Хаджиангелов е археолог в Самоковския музей, а отскоро и негов и.д. директор. Ръководител е на разкопките на крепостта "Цари Мали град" от пър...
Зрелищна езда, хуни и римски легиони ще са мегаатракцията, с която "Цари Мали град" ще отбележи първата си година сред реставрацията на крепостта. Шоу...
Българска кампания стана победител на Golden World Awards. Популяризирането на реставрираната крепост "Цари Мали град" грабна световен приз. Само за п...
Цари Мали град показа жаждата на българина за история и култура, казва Симеон Пешов
Откривателят на чудо №1 вадил грошове от скелети
София. "Българското чудо за 2013 година е Цари Мали Град". Това заяви главният редактор на в-к "Стандарт" г-жа Славка Бозукова, която съобщи победител...
Туристи си взеха 5000 сувенирни монети от крепостта
Събраха над 700 000 гласа
Инфарктна битка в нета определи топ 10, над 460 000 се включиха в референдума
Самоков. Няколко хиляди души посетители привлече само за два дни крепостта "Цари Мали Град" край самоковското село Белчин, предаде репортер на БГНЕС....
Античното име на крепостта е неизвестно. Днес я наричат "Цари Мали град", защото с площта си от почти 10 дка не отстъпва на Царевец.
Самоков. В 11,00 часа с тържествен водосвет извършен от знеполския епископ Йоан бе открит културно-историческият комплекс при Мали Град в село Белчин....