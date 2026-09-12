Всичко за Боливуд

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Боливуд скърби за Пратиша

Боливуд скърби за Пратиша

Боливуд скърби за загубата на младата актриса Пратиша Банерджи. Много от нейните колеги, част от които присъстваха на кремацията й, отправиха послания...

04 април | 13:05
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Баби от Перник чакат Боливуд

Баби от Перник чакат Боливуд

"Шивай" се снима в Двореца на културата Баби от Перник тръпнат в очакване на звездите от популярния индийски сериал "Малката булка". Боливудските кин...

26 февруари | 23:00
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"Боливуд" снима екшън у нас

"Боливуд" снима екшън у нас

Топрежисьорът Рохит Шетти харесал нос Калиакра и Добруджа за новата си лента "Боливуд" ще снима екшън у нас. Топрежисьорът Рохит Шетти и екип от 25 д...

10 май | 18:50
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