Боливудска суперзвезда влезе в клуба на милиардерите
59-годишният актьор има нетна стойност, оценена на зашеметяващите 1,4 милиарда долара
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59-годишният актьор има нетна стойност, оценена на зашеметяващите 1,4 милиарда долара
Владимир Ангелов снима с Майкъл Фасбендер и индийски звезди
Името на лентата е "Good bad ugly"
Новината изкара по улиците хиляди хора, които плачат за любимия актьор
Но има уловка
След четвъртата се оказал, съдят го за неустойка от 45 млн. долара
Боливуд прави втори сезон на един от най-гледаните в България индийски сериали- "Малката булка". Действието в него ще ни пренесе 15 години назад, кога...
Съдът в Мубай отхвърли искането на Рахул Синх, гаджето на самоубилата се Пратиша Банерджи, за освобождаване под гаранция. Това съобщава Indianexpress...
Боливуд скърби за загубата на младата актриса Пратиша Банерджи. Много от нейните колеги, част от които присъстваха на кремацията й, отправиха послания...
Драма в Боливуд 24-годишната Пратиша Банерджи сложи край на живота си от любовна мъка Истинска драма с фатален край разтресе Боливуд. 24-годишната П...
Министърът на туризма Николина Ангелкова се снима за спомен със звезди на Боливуд, дошли у нас за своята продукция. Това стана ясно от официалния й фе...
И перничани ще се появят в кадри на боливудския екшън „Шивай". Жители на миньорския град вече се явиха на кастинг за участие в масовки, а от петък на...
"Шивай" се снима в Двореца на културата Баби от Перник тръпнат в очакване на звездите от популярния индийски сериал "Малката булка". Боливудските кин...
Аджай Девган е от най-обичаните кино звезди в Боливуд
Очакваме БГ фирми на форума в Мумбай през февруари Имате впечатляващо културно наследство и висококвалифицирани кадри, казва посланик Раджеш Кумар Са...
Кметът на Каварна Цонко Цонев се похвали с пост в социалната мрежа, че има още един подпис в уникалното си возило - този на звездата на Боливуд Шарук...
Връщаме позициите си в търговията с отбранителна продукция, "Арсенал" открива представителство в Делхи За азиатските бизнесмени България е входна вра...
Най-мащабният проект на Боливуд в Европа ще бъде реализиран в България. Снимките започват в началото на юни около Каварна и Балчик и ще продължат 50 д...
За да се направи хубав филм, не е нужно да се ходи до Холивуд. Необходими са трима корифеи и една циганска махала. Идеята е на Чарли Илиев. В началото...
Топрежисьорът Рохит Шетти харесал нос Калиакра и Добруджа за новата си лента "Боливуд" ще снима екшън у нас. Топрежисьорът Рохит Шетти и екип от 25 д...