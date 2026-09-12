Postbank Business Run 2021 събра над 10 000 лева благотворително
960 участници от 87 компании се включиха в най-мащабното междуфирмено състезание с основен партньор Пощенска банка
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960 участници от 87 компании се включиха в най-мащабното междуфирмено състезание с основен партньор Пощенска банка
Снимаха се за календар, събират пари за кампанията "С обич за децата, в памет на бащите-герои"
Тя организира благотворително събитие “Подари вечеря на възрастен човек в нужда”
Фондация "Тео" гостува днес във Варна с благотворителна изложба, в която са показани 60 фотоса на 10 именити фотографи за фондацията
Децата на Благоевград тръгват „На лов за Великденски яйца“ в помощ на малката Лия, страдаща от ДЦП
Ледената пързалка в Стара Загора ще работи благотворително за лечението на бебе Мая, име, което вече няколко месеца е символ на добратата и отзивчивос...
Сдружение „Защото можем“ постави метално сърце за събиране на капачки
Фондация "Протегната ръка" ще дари вечерни рокли и аксесоари на две абитуриентки, лишени от родителски грижи или в затруднено материално положение. То...
Турнирът е в подкрепа на две болни деца от Разград Благотворителен турнир на табла, в подкрепа на две болни деца от Разград изправи един срещу друг д...
Стара Загора. Стара Загора отново доказа, че не случайно има претенциите за най-спортния град у нас. Според организаторите, общината и спортния клуб п...