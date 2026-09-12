Българо-турски дамски бизнес форум се провежда у нас
Форумът ще предостави възможност за обмен на идеи, създаване на нови контакти и партньорства
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Форумът ще предостави възможност за обмен на идеи, създаване на нови контакти и партньорства
Иновациите и високите технологии са сферите с голям потенциал за съвместно сътрудничество
В Бургас се провежда голям българо-турси бизнес форум
Ще участва в Десетия глобален форум, организиран от Международния център "Низами Ганджеви"
Участие в бизнес форум в Абу Даби взеха 15 български и 30 местни компании
Предвижда се провеждането на бизнес форум с участието на наши компании
Кметът Иван Кадев акцентира върху значението на фестивалите и местните събития като ключови елементи в стратегиите за регионалното развитие
Компанията е отличена в категориите „Инвеститор в околната среда“ и „Многообразие на работното място“
В последния ден от визитата в Китай на Радев ще учства и в откриване на бизнес форум
На двустранен бизнес форум в кайро присъстваха над 100 фирми от двете страни
Представители на малкия и среден бизнес, неправителствени организации и бизнес асоциации от цяла Югозападна България ще вземат участие в конференция н...
На 7 октомври в Българската търговско-промишлена палата президентите Росен Плевнелиев и Буяр Нишани ще открият Българо-албански бизнес форум, предаде...
Българското правителство води икономическа политика, насочена към конкретни мерки и действия за подобряване на макроикономическото развитие на странат...
София. - Г-н Панчев, преди 3 г. в Шанхай започна новото начало на българо-китайските отношения. На какво ниво са те в момента?- Можем да се похвалим с...
Пловдив. 50 от най-мощните фирми в Китай ще имат свои представители на Втория Българо-китайски бизнес форум, който ще се проведе следващата седмица в...
Бургас. Китайски инвеститори ще обсадят Слънчев бряг догодина и ще търсят контакти с фирми край морето. Внушителна делегация от над 300 бизнесмени от...
София. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева ще участва в Българо-китайски бизнес форум утре, 29.11.2013 г. от 9.30 часа в Нац...
София. „В края на януари или началото на февруари ще организираме официален бизнес форум с представители на български и иракски фирми". Това стана ясн...
Смолян. Бизнес форум се провежда в курорта Пампорово. Той бе официално открит от кмета на родопския град Николай Мелемов. В събитието участват 30 пред...
Братислава. „Словашките инвестиции в България са добре дошли, а българските инвестиции в Словакия са изцяло окуражени и подкрепени – каквото можем да...