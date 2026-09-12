Томислав Стипич направи мощен дебют в ЦСКА
Червените откриха резултата още в седмата минута
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Червените откриха резултата още в седмата минута
Внезапно почина голмайстор №1 в историята на Беласица
Намира се край Петрич
Футболист и борец от Петрич тръгнали на поход без да преценят обстановката в планината
Мъжът е с фрактури, но успява да поддържа връзка с екипа от ПСС
Нако Велянов успял да спре рейса в последните си минути
Близо 10 000 души в осемте села в Подгорието и няколко екологични организации искат незабавно спиране на реализирането на инвестиционно намерение за и...
ЦСКА се справи с поредния си противник в Югозападната "В" група. "Армейците" биха с 4:2 "Беласица" (Петрич) в мач от 26-я кръг на Градския стадион в Г...
Мачът между "Беласица" (Петрич) и ЦСКА бе спасен и ще се играе в Гоце Делчев. Първата опция за срещата бе Сандански, но тя отпадна, след като кметът н...
Наши гранични полицаи заловиха трима македонски контрабандисти на цигари в планина Беласица. Те се опитали да пренесат 44 600 къса цигари през българо...
Отборът на ЦСКА продължава да мачка и унижава съперниците си като този път победи "Беласица" (Петрич) с категоричния резултат 8:0. "Червените" продълж...
Богат урожай от канабис при поредната полицейска акция в Петричко. Униформени са открили в местността Кръсто край петричкото село Клйч в планина Белас...
Незаконна сеч на здрави кестенови дървета в местността Папреница на планина Беласица установиха горски служители от Югозападното държавно предприятие....
Рекорден брой ентусиасти – над 250, участваха в тазгодишната обиколка на планина Беласица през България, Македония и Гърция, като стартът и финалът бя...
Лошото време не уплаши зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов да празнува своя имен ден край хижа "Беласица" над Петрич. Макар че през цялото време...
Община Петрич предприе спешни мерки за укрепването на пътя от града до хижа „Беласица". На компрометирания участък се работи непрекъснато, за да може...
Пътят от Петрич за хижа „Беласица" се разцепи заради подпочвени води и падналите дъждове. Шосето е компрометирано в продължение на 30 метра. Проблемни...
Изложбата "Невероятната Беласица" представя красиви снимки не само от Природен парк „Беласица", а от цялата планина, правени в три различни държави –...
Благоевград. Пролетно почистване седмица преди празника Цветница проведоха младежите от ВМРО – БНД в Петрич. Десетки членове и симпатизанти на патриот...
Благоевград. Дирекцията на Природен парк „Беласица" към Изпълнителна агенция по горите организира обществено обсъждане на Плана за управление. То ще с...