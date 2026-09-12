Всичко за Ббц

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И Танчев напусна ББЦ

И Танчев напусна ББЦ

Лидерът на ББЦ Николай Бареков остана с 1 депутат в Народното събрание. В отворено писмо вчера зам.-председателят на ББЦ Светлин Танчев и депутатът Ге...

11 март | 20:04
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Да танцуваш едно лято

Да танцуваш едно лято

Напускането на Росен Петров е пореден знак за разпада на ББЦ През февруари направо по телевизията водещият Росен Петров се врече тържествено във вярн...

15 декември | 5:40
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Баракова: Следят ме

Баракова: Следят ме

София. Страхувам се, следят ме. Това сподели пред Нова тв Анна Баракова, която бе избрана за депутат от листата на "България без цензура", но по-късно...

18 октомври | 9:15
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