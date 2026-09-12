Календерска: Два пъти по-малко бежанци, два пъти повече студенти
Аз съм единствената алтернатива на Фандъкова за кмет, заяви Мария Календерска Имам концепция за млада, образована София, съобщи кандидатът на ББЦ за...
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Аз съм единствената алтернатива на Фандъкова за кмет, заяви Мария Календерска Имам концепция за млада, образована София, съобщи кандидатът на ББЦ за...
"България без цензура" (ББЦ) издига Мария Календерска за кандидат за кмет на София, съобщи председателят на партията Николай Бареков. Календерска е и...
Кандидатурата за кмет на столицата ще бъде обявена утре Структурата на партия „България без цензура" в София си избра ръководство. Това стана по врем...
Екипът на Николай Бареков в Дупница напусна офиса и се премести при "Обединен демократичен блок" в бившата сграда на медицинския институт. В доскорошн...
Жестока катастрофа е станала пред редакцията на вестник „Вяра" в центъра на Дупница. 26-годишният Васко Петров, който е бивш зам.-шеф на ББЦ, се забил...
Лидерът на ББЦ Николай Бареков остана с 1 депутат в Народното събрание. В отворено писмо вчера зам.-председателят на ББЦ Светлин Танчев и депутатът Ге...
"Всеки баща носи кръста за своите деца, а когато сам избере децата си – кръстът е двойно по-тежък", казва Николай Бареков, лидер на "България без ценз...
София. Зам.-председателят на "България без цензура" (ББЦ) Рада Коджабашева напусна партията на Николай Бареков. Тя съобщи във Фейсбук, че е подала ос...
София. Зам.-председателят на "България без цензура" Рада Коджабашева е подала заявление за напускане на партията. Това съобщи самата тя на личната си...
София. За първи път в историята на българския парламентаризъм е купена цяла парламентарна група. Това отчита лидерът на "България без цензура" и еврод...
София. Раздорите в "България без цензура" продължават с пълна сила. Лидерът на партията и евродепутат Николай Бареков стана и напусна студиото на бТВ,...
София. Партията на Николай Бареков му готви преврат. Хората му ще предложат на лидера си да напусне формацията и да стане почетен председател. В същот...
Напускането на Росен Петров е пореден знак за разпада на ББЦ През февруари направо по телевизията водещият Росен Петров се врече тържествено във вярн...
"България без цензура" готви конгрес, на който партията ще смени името си, както и структурни и организационни промени. Това заяви лидерът на ББЦ и ев...
По взаимно съгласие ПП „България без цензура" освобождава г-н Росен Петров от всички заемани от него постове в партията, информираха от пресцентъра на...
Коалицията решава позицията си до два дни и ще гласува единно в интерес на избирателите си София. Заради събитията у нас Николай Бареков прекратява п...
София. „Смятаме, че естествения партньор в управлението може да е другата автентична център-дясно формация, а именно „България без цензура". С г-н Дол...
Пловдивската учителка трупа точки в еротичен сайт Ана Баракова, която бе избрана от листите на "България без цензура", а по-късно заяви, че ще бъде н...
Парламентарната група на България без цензура ще се нарича Български демократичен център (БДЦ) София. Ще подкрепим един прозрачен парламент, които вз...
София. Страхувам се, следят ме. Това сподели пред Нова тв Анна Баракова, която бе избрана за депутат от листата на "България без цензура", но по-късно...