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Банкери срещу матраци

Банкери срещу матраци

Икономисти предлагат парите в брой да бъдат премахнати Сп. "Икономист" През юни миналата година Европейската централна банка (ЕЦБ) понижи водещата с...

30 ноември | 21:45
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