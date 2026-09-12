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25 000 гласуваха за Чудесата

25 000 гласуваха за Чудесата

София. Люта битка за Чудесата на България. Малки и големи се захванаха отрано да гласуват за местното бижу, което носи слава на региона им. Заради кам...

22 май | 5:35
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