Ново бижу в Родопите. Най-богатата римска вила
След 3 години реставрация туристи влизат в бижуто до Ивайловград
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След 3 години реставрация туристи влизат в бижуто до Ивайловград
Няма повредени мозайки, уверява зам.-кметът на града Светла Моллова
Процедурата за включването й в ЮНЕСКО трябва да започне още след изборите Диана Овчарова, кмет на Ивайловград и кандидат за втори мандат - Г-жо Овча...
София. Люта битка за Чудесата на България. Малки и големи се захванаха отрано да гласуват за местното бижу, което носи слава на региона им. Заради кам...
Хасково. Напълно обновената антична вила „Армира"край Йвайловград вече е част от „100-те национални туристически обекта" на Българския туристически с...
Свищов. С жива картина на римски легионери община Ивайловград откри реставрираната антична вила "Армира". Групата за антични възстановки "Първа тракий...
Хасково. Ивайловград ще кандидатства пред ЮНЕСКО за вписване в регистрите на паметниците със световно значение на античната вила "Армира". Това става...