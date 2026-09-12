Грипът е опасен за хроничните заболявания
Не посягайте към антибиотик без изследване и на база лични предположения! Задължително се консултирайте с лекар
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Не посягайте към антибиотик без изследване и на база лични предположения! Задължително се консултирайте с лекар
Резистентните бактерии могат да бъдат открити у човека дори девет години по-късно
Грип има, януари е, нормално е, каза тя
Една лъжица сутрин и сме здрави
Не залитайте по ягоди и къпини в зимните месеци
Говори специалистът по белодробни болести д-р София Ангелова
Тестовете ще стартират през втората половина на 2022 г., обявиха "Бионтех" и "Пфайзер"
Много е важно хората да останат спокойни, след като разберат, че са заразени
Проф. Любомир Хараланов беше гост в "Офанзива с Любо Огнянов" по Канал 3
Въпросните медикаменти липсват легално в аптечната мрежа у нас
Презапасяването с лекарства е причината за проблема
Екип от изследователи е създал нов антибиотик, който може да пребори най-устойчивите бактерии
Ухапаните от кърлежи да приемат две таблетки доксициклин, който намалява опасността от евентуално заразяване десетки пъти
Супер субстанция се справя с туморите и резистентните бактерии
Храната може да предпази от много болести, но не може да разчитаме само на нея, трябва понякога да се приема и антибиотик...
"Всяка платена работа обсебва и разваля ума". Вероятно в това се корени причината група руски специалисти да извършват безплатно консултации и прегл...