Не е за вярване! Какво се случва с Анита Мейзер
Пълен обрат за сексбомбата
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Пълен обрат за сексбомбата
Тя продължава да чака пари за спешната операция
В болница е и има голям проблем
Заради кучето на свой приятел
На пръв поглед страховита новина
Тя си направи дори снимка зад решетките
Но в кого?
Анита Мейзер получи наказание 2 години затвор, след като беше призната за виновна по двете повдигнати й обвинения – за убийство по непредпазливост на...
Убиецът от Банишора пробва номера на Анита Мейзер - надява се да отърве затвора като убеди съда, че Калина е издъхнала след брутална любовна игра
Сексологът проф. Станка Маркова коментира убийството в Банишора и съветва какво не трябва да правим в никакъв случай
Мейзер иска да бъде призната за невинна или наказанието й да бъде намалено...
Прокуратурата иска връщането му за ново разглеждане на нов въззивен състав
Анита Мейзер остава в ареста. Това реши Варненският апелативен съд и уточни, че има реална опасност тя да се укрие или да извърши друго престъпление....
Културистът Николай Димов е починал вследствие на задушаване, получено от притискане на лицето му с тяло. Това показват данните на разследващите, прил...
Анита и покойният й съпруг Николай
Миската Анита Мейзер остава за постоянно в ареста. Това решиха окръжните съдии във Варна. Нервите на 52-годишната обвиняема не издържаха и, чувайки ре...
Окръжната прокуратура във Варна повдигна и второ обвинение - за подкуп, срещу миската Анита Мейзер. Тя в момента е в ареста, след като бе задържана за...
Скандалната миска Анита Мейзер, задържана за убийството на съпруга си Николай Димов, може да се е опитала да го спаси в последния момент. Това гласи е...
Прокуратурата във Варна е задържала за 72 часа уличената в убийството на културиста Николай Димов негова съпруга Анита Майзер. Утре ще бъде поискано и...
По тялото на мъжа няма прободни рани, категорични са от прокуратурата Скандална миска стои зад убийството на своя съпруг културист. Не е изключено Ан...