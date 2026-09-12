Всичко за Анита Мейзер

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Сексът като руска рулетка

Сексът като руска рулетка

Убиецът от Банишора пробва номера на Анита Мейзер - надява се да отърве затвора като убеди съда, че Калина е издъхнала след брутална любовна игра

26 януари | 22:02
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Постоянен арест за Мейзер

Постоянен арест за Мейзер

Миската Анита Мейзер остава за постоянно в ареста. Това решиха окръжните съдии във Варна. Нервите на 52-годишната обвиняема не издържаха и, чувайки ре...

17 август | 16:30
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