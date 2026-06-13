Европейска заповед за арест на заподозрян за убийството на Ани
Властите в Гърция са издали европейска заповед за задържането на Назиф Мехмедов, за който се предполага, че е трети заподозрян за убийството на малкат...
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Властите в Гърция са издали европейска заповед за задържането на Назиф Мехмедов, за който се предполага, че е трети заподозрян за убийството на малкат...
Назиф Ахмедов е участвал в убийството на 4-годишната Ани Борисова. Това разкри нейната майка Димитрина от затвора в Елеонас, където се намира. Жената...
Любовникът на Димитрина Борисова, германският бижутер Георг Щилер, бил замесен в зловещата афера с малката Ани. Разследващите подозират участие на 50-...
Престъпна организация на педофили се крие зад ужасяващото убийство на 4-годишната Ани, твърди анонимен подаел в писмо до прокуратурата в Гърция, преда...
"Може би детето е намерило ужасна и отвратителна смърт или дори е сексуално малтретирано от собствения си баща или друго лице, за което знае 27-годишн...
Много гърци се бяха събрали пред съда, където трябваше да се гледа делото за притежаване на наркотици срещу Станислав Бакърджиев - бащата, убил зверск...
Свидетелят Ники на кръстосан разпит, промивал мозъка на Сава В затвора ме гледат добре, никой не ме закача, похвали се бащата чудовище Сава Канибала...
Станислав е измет, ще го убия, закани се майката, преди да влезе в затвора Страшно ми липсва Ани. Ако родя друго момиченце, ще му дам същото име. Тов...
"Недоумявам защо го е направил. Ще му отрежа ръцете, с които е посегнал на детето", закани се майката на зверски убитото момиченце Ани. "Той не можеше...
Сава топи приятел, че накълцал и сварил Ани пред очите му Взе килията на педофил детеубиец, който се обесил след 2 г. бой и изнасилвания Таткото кан...
Димитрина Борисова, майката на убитата Ани, е обвинена в престъпна небрежност и остава в ареста, предаде bTV.За последно тя чула детето по телефона на...
Бащата, който зверски уби детето си - малката Ани, ще бъде настанен по време на делото в затвор на остров Корфу. Той ще обитава изолирана килия, без д...
Изхвърлял дъщеря си на "порции", арестуваха и жена му Също като във филм на ужасите мистерията около зверското убийство на 4-годишната Ани Борисова в...
Продължава издирването на 4-годишната Ани Борисова в Атина, която от 10 дни е в неизвестност. Сценарият се заплете още повече, след като в полицията п...