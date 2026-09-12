Клисарова е кандидатът за кмет на Варна от БСП
Клисарова ще бъде и водач на листата за общински съветници
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Клисарова ще бъде и водач на листата за общински съветници
БСП ще иска оставката на Меглена Кунева, когато парламентът поднови работата си през септември, научи "Стандарт". "Госпожа Кунева не се справя. Не раз...
„Твърдо стоя зад думите си и ще го докажа с действия, че ще управлявам града заедно с хората. Няма да се откажа от тази идея, защото наистина е крайно...
Едно училище, една сграда, един директор, това е част от моята програма за образование. Като министър на образованието предложих един учебник по един...
Анелия Клисарова може да влезе в историята като първата дама начело на града Искам да върна вярата, че има значение какво мислим и искаме, казва канд...
„Знаете, че ние от БСП не просто се ангажираме, а когато кажем нещо, го правим. Така беше с канализацията в квартала, така беше с детската градина. Се...
Миков подкрепи БСП кандидата в Казанлък Николай Терзиев Анелия Клисарова обеща на варненци, че ако получи мандата за кмет на Варна, ще построи специа...
„Проучванията категорично показват, че ще има балотаж между кандидата за кмет на Варна, подкрепен от БСП, проф. Анелия Клисарова, и между кандидатите...
„Като стана кмет, ще създадем фонд „Здраве" в Общината, който да подпомага по втория пакет хората с най-ниска пенсия", заяви независимият кандидат за...
„Скъпи приятели, поздравявам ви по случай 1 октомври - Международния ден на музиката и ви пожелавам много здраве, сили и енергия при работата ви с та...
Подкрепената от БСП кандидатка за кмет обеща да управлява Варна с граждански борд Анелия Клисарова - единственият кандидат за кмет на Варна, подкрепе...
Награда за принос при учредяването и развитието на Обществен дарителски фонд за Варна получи в сряда вечер проф. Анелия Клисарова. „Благодаря много н...
„Защо Плевен да е центърът за здравен туризъм в България?! По подходящо място от Варна няма и това мога да го докажа. Не само защото имаме летище и до...
„Тук съм, за да кажа на добър час на Ани! Радвам се, че БСП застава зад нея на местните избори. Радвам се, че партията залага на хора с биография и ав...
Бившият министър на образованието от кабинета „Орешарски" проф. д-р Анелия Клисарова влиза в кметската битка за Варна като независим кандидат. Номинац...
БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ ще настоява да бъде изработена и въведена здравна карта на лечебните заведения и аптеки, за да могат малките и големите населени мес...
Варна. Във всяка държавна и общинска администрация, във всички институции трябва да има поне по един обучен преводач от жестомимичен език и този въпро...
Варна. „Туристическата индустрия е важна за българската икономика, затова и обособяването на Министерство на туризма вече е ангажимент на БСП лява Бъл...
Варна. Надявам се законът за средното образование да бъде приет от 43-тото Народно събрание и да бъде въведен един учебник по един предмет. Това заяви...
Варна. "Веднага започваме работа по стратегия за спешната помощ. Само с увеличение на заплатите, което разбира се трябва да се случва редовно, и закуп...