Всичко за Александър Методиев

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ДПС депутат става подсъдим

ДПС депутат става подсъдим

Народният представител Александър Методиев отива на съд. Депутатът от ДПС е обвинен за хулиганство и противозаконно пречене на орган на властта на изп...

13 септември | 15:10
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