Бат Сали поиска оставката на кмета на Войводиново
Александър Методиев призова жителите на селото да последват примера на обитателите на ромския квартал в Самоков и да си прекарат законно електроснабдя...
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Александър Методиев призова жителите на селото да последват примера на обитателите на ромския квартал в Самоков и да си прекарат законно електроснабдя...
Народният представител Александър Методиев отива на съд. Депутатът от ДПС е обвинен за хулиганство и противозаконно пречене на орган на властта на изп...
Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем народния представител от ПП „Движение за права и свободи" Александър Методиев. Повдигнати са му дв...
Депутатът от ДПС Александър Методиев, известен като Бат' Сали, се е отказал от имунитета си. Това съобщи председателят на Народното събрание Цецка Цач...
Депутатът от ДПС Александър Методиев сам ще си даде имунитета, след като по-рано днес стана ясно, че главният прокурор Сотир Цацаров е поискал защитат...
Прокуратурата проверява народния представител за нарушение на пътя и закана да "уволнява" полицаи Днес главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народн...
Боят между българи и роми на пътя в Раднево е заради преразпределение на територии за разпространение на наркотици. Това заяви в ефира на „Здравей, Бъ...
Дискусия на тема "Перспективите на младите роми в България" ще събере в петък в Боровец над 330 студенти от ромски произход и наскоро завършилите висш...
София. Мая Манолова, депутат от БСП и бивш зам.-председател на парламента, изрази своята подкрепа към протеста на съгражданите си от Кюстендил срещу и...
Кюстендил. ДПС няма да оттегли обявения за депутат в 43-то НС Александър Методиев. Това стана ясно от лидера на партията Лютви Местан, който днес прис...
Депутатът от ДПС предлага закон за превенция на ранните бракове
Кюстендил. Протестиращите срещу влизането в парламента на Александър Методиев, известен като Бат Сали, ще блокират международни пътища в поредния ден...
Кюстендил. В Кюстендил и Дупница планират още протести заради разпределението на мандатите от изборите. След преразпределение на вота от чужбина от кю...
София. Поредни протести срещу начина на разпределение на мандатите от парламентарните избори се провеждат в петък. В Дупница десетки жители протестир...
Кюстендил. Стотици жители на Кюстендил и Дупница, се събраха на граждански протест срещу възможността Александър Методиев, водач на листата на ДПС в р...
София. Депутатът от ДПС Александър Методиев, който положи клетва пред парламента по-рано днес, обяви, че ще съди всеки, който го свързва с „частното е...
София. Александър Методиев, известен като Бат' Сали, се закле като народен представител. Той влезе в парламента на мястото на Емил Иванов, който беше...