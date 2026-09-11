Голяма промяна на върха в богата европейска монархия
Анри изпълняваше предимно церемониална роля на велик херцог
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Анри изпълняваше предимно церемониална роля на велик херцог
На 14 януари пък официално тя престана да бъде държавен глава
Ново начало за Дания. Маргрете II официално абдикира
Кой е новият крал на Дания
Маргарете II изпратила под псевдоним свои илюстрации на Толкин за "Властелинът на пръстените"
На 1 май Нарухито ще стане 126-ият император в линия, датираща от 5 века
Церемонията по абдикирането в този ден ще продължи едва 10 минути
Японският император Акихито направи обръщение към нацията тази сутрин. В него той намекна, че готов да абдикира. Императорът изрази безпокойство дал...
Мадрид. Испанският Сенат даде своето съгласие за възкачването на трона на новия крал Фелипе Шести след абдикацията на баща му Хуан Карлос. Долната кам...
Брюксел. Новият крал на Белгия Филип положи клетва в 13.10 ч. българско време на церемонията по коронацията си, след като крал Албер II подписа акта з...
Брюксел. Кралят на Белгия Албер II обяви абдикацията си по националната телевизия. 79-годишният монарх каза в обръщение към нацията, че слиза от трона...
Амстердам се оцвети в оранжево заради абдикацията и националния празник