Свят

Голяма промяна на върха в богата европейска монархия

Анри изпълняваше предимно церемониална роля на велик херцог

Източник: Колаж на Асошиейтед прес

03 окт 25 | 8:29
930
Иван Ангелов

Днес Великият херцог на Люксембург Анри (вляво на колажа) ще абдикира от трона след 25 години като държавен глава, предаде Асошиейтед прес.

Мястото му ще заеме най-големият му син, престолонаследникът Гийом, с което монархията в сърцето на Европа се готви за смяна на поколенията, отбелязва агенцията.

Анри изпълняваше предимно церемониална роля на велик херцог заедно с кубинската си съпруга, великата херцогиня Мария Тереза.

Правителството ръководеше страната през трудни моменти като финансовата криза от 2008 г., най-големият шок за икономиката на Люксембург от 70-те години насам.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Marmon
преди 1 час

Луд ceкc няколко часа, силна еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишен тeстoстеpон и безoпаcно на всяка възpaст! Не пpопyскайте шансa да напpавите секса си незабpавим:---&gt;&gt;&gt;&gt; https://bitly.cx/menpro

Откажи