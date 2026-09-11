Васил Терзиев с ключови изказвания за бюджета в София
Нарече го “манипулация”
Следете всички новини, анализи и коментари за 2013. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нарече го “манипулация”
Вашингтон. Неправителствената правозащитна организация Freedom House отбелязва в последния си доклад, че България е сред европейските държави, в които...
София. Най-висок процент (67,6%) от нетната печалба на банковата система за 2013 година имат УниКредит Булбанк и Банка ДСК, сочат данни на БНБ. Двете...
София. С над 76% се е увеличил оборотът на Българската фондова борса през 2013-а година. Това е с над 1,5 млрд. лева повече от 2012-а, отчетоха от рък...
Първото бебе на 2014 година в болницата е момиченце
Тейлър Суифт и момчетата от "One Direction" са благодетелите на годината
Пак не станахме Швейцария
Някои лъснаха блясъка си, други скандализираха, трети дебютираха
Илхан Кючюк, лидер на младежкото ДПС
3 правителства, нов патриарх и две вълни на протести белязаха годината
Януари 9 Лондонското метро, което е първото по рода си в света, чества 150 години11 По искане на правителството френски войници заминават за Мали, за...
На прага на 2014 година, когато Spotify вече може да се похвали с 24 милиона активни потребители и над 20 милиона песни, България стана част от "семей...
София. Шефовете на парламентарни групи и зам.-министри от кабинета може заедно да обсъждат параметрите на бюджет 2014. Това стана ясно от думите на ли...
Вносът намалява с 1% на годишна база до 24.4 млрд. лв.
София. Автомобилният пазар никога не спи. От своя страна феновете с нетърпение чакат всяка нова кола, за да видят с какво ще ги изненадат марките. Няк...
В "Под прикритие" гърмят два пъти шампанско
Кралски особи, спортисти и кинозвезди очакват радостта на раждането