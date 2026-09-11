Първанов празнува със Симитли
Симитли. Президентът на Република България Георги Първанов (2001-2011) уважи празника на град Симитли. В неделя, на Малка Богородица, се включи в праз...
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Симитли. Президентът на Република България Георги Първанов (2001-2011) уважи празника на град Симитли. В неделя, на Малка Богородица, се включи в праз...
Не мисля, че първите 100 дни на правителството са се отразили в някакъв положителен аспект на пазара, тъй като почти веднага след назначаването на пра...
Това, от което се нуждаем, е да ни оставят да работим
За първи път от 10 г. браншът е без подкрепа за реклама
Пример за доверието е изкупуването на емисията от 300 млн. евро с доходност 0,6%
Най-важната задача е договарянето на европарите с Брюксел
София. Първите сто дни на всяко правителство са показателни за това накъде ще върви управлението. И винаги досега в първите сто дни към управляващите...
Орешарски отчита 100-те дни на кабинета и на "Позитано" 20
София. „Истинският критерий за оценка на кабинета „Орешарски" ще бъде качеството на предложения Закон за държавния бюджет за 2014 г", заяви пред медии...
Атака" може да забие сирийски клин сред управляващите