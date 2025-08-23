Жената на Ердоган с трогателно послание до Мелания Тръмп

Емине Ердоган е написала писмо до съпругата на американския президент Доналд Тръмп - Мелания,

в което я призовава да се свърже с премиера на Израел и да повдигне въпроса за тежкото положение на децата в Газа, съобщиха властите в Анкара.

Първата дама на Турция е написала, че е била вдъхновена от писмото, което Мелания Тръмп е изпратила до руския президент Владимир Путин по-рано този месец относно децата в Украйна и Русия.

"Вярвам, че ще проявите тази чувствителност, която показахте към 648-те украински деца, които загубиха живота си във войната в Украйна, дори още по-силно към Газа, където 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца, бяха брутално убити в рамките на две години", изтъква Емине Ердоган в писмото, публикувано от турското правителство.

Тя подчертава, че вече е твърде късно за 18 885 бебета и деца в Газа, които са загубили живота си, "но за над един милион деца, които са оцелели, все още има шанс".

Белият дом не е отговорил веднага на искане за коментар на изпратеното от Емине Ердоган писмо до Мелания Тръмп, посочва Ройтерс.

Ситуацията с глада в палестинския анклав се влошава. Вчера ООН обяви в доклад, че жителите на град Газа и околните райони са изложени на масов глад. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли твърденията, отправени в доклад на ООН.

