Заловиха двама свързани с атаката в Манчестър

Британската полиция задържа двама заподозрени във връзка с терористичната атака, извършена край синагога в предградие на Манчестър.

Нападателят, който първо се вряза с колата си в множество, а след това започна да напада с нож, бе неутрализиран на място от органите на реда.

При атаката загинаха двама души, а трима бяха зтежко. Полицията уточни, че нападателят е носел жилетка, която е приличала на взривно устройство, и засега се разследва дали е била активна.

Инцидентът е станал навръх Йом Кипур, най-големия празник на еврейската общност, когато вярващи се събрали в синагогата. Очевидци описаха паника и хаос, като нападателят е атакувал охраната и е опитал да проникне в молитвения дом.

Началникът на полицията в Манчестър Стивън Уотсън заяви, че извършителят е идентифициран, а двамата задържани се разследват за съучастие. Патрулите в цялата страна са увеличени.

Министър-председателят Кийр Стармър и крал Чарлз III изразиха шок и съболезнования към пострадалите и техните семейства.

Полицията продължава разследването, като призовава гражданите за бдителност и сътрудничество.

