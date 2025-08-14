Военен мегаград бързо расте в Китай! Светът е обезпокоен

Гигантски военен комплекс с ядрен бункер, наречен „Пекински военен град“, бързо се разраства край китайската столица.

Съоръжението, което се простира на близо пет километра в югозападната част Пекин, се строи от 2022 г., а мащабът му кара анализатори да говорят за възможни промени в глобалния военен баланс, пише Sustainability.

„Това не е просто поредната военна база, това е стратегически сигнал за нова фаза на военната готовност на Китай“, казва западен експерт по сигурността. Особено безпокойство буди наличието на ядрен бункер, който би могъл да се превърне в команден център в случай на голям конфликт.

Строителството съвпада с плановете на Пекин да завърши военната си модернизация до 2027 г.,

което подхранва спекулациите за намеренията на Китай. Моментът не е съвпадение, това е време на нарастващо напрежение по целия свят.

В същото време Китай разширява дипломатическото си присъствие, като изгражда суперпосолство в Лондон - проект, който предизвика критики от британски и американски представители, опасяващи се, че може да се превърне в център за шпионаж.

„Имаме сериозни основания да смятаме, че това не е просто дипломатическа мисия“, заяви говорител на британското разузнаване.

Комбинацията от мащабното натрупване на военна мощ на Пекин и разширяващите се дипломатически съоръжения в чужбина предполага координирана стратегия на Китай за увеличаване на влиянието му в света. Столиците по света следят отблизо тези действия, за да видят дали са отбранителни или са показателни за по-широките геополитически амбиции на Пекин.

