Възрастни от Турция масово избират България. Причината

Докато мнозинството от пенсионерите в Турция се борят да оцелеят с оскъдни заплати, по-богатите пенсионери избират да живеят в чужбина. България се превърна в най-желаната страна за турските пенсионери. Основните причини, поради които те избират България, са ниските разходи за живот, географската и културна близост до Турция, предимствата на Шенгенското пространство, предлагани от членството в Европейския съюз, достъпните цени на недвижимите имоти и достъпът до здравеопазване по европейски стандарт. Тези фактори предлагат привлекателна среда за живот след излизане в пенсия.

Стотици са получили разрешения за пребиваване в България през последната година. В страната, съгласно Закона за чужденците, хора с редовни доходи, които не представляват икономическа тежест за страната, могат да получат разрешение за пребиваване.

Според програмата пенсионерите с пенсия от най-малко 500 евро (приблизително 25 000 турски лири) и най-малко 6000 евро в банката първо получават виза D, пътуват до България, откриват банкова сметка, превеждат заплатата си в трезора и наемат жилище. След този процес те кандидатстват за пребиваване. Ако заявлението бъде одобрено, им се предоставя разрешение за пребиваване за една година. След пет години могат да получат и разрешение за постоянно пребиваване.

Контролът

След получаване на едногодишно разрешение за пребиваване, адвокат Вахдет Талха Бъчак, който е и консултат на адвокатска кантора „Бъчак“ обобщава правното основание на практиката, казвайки, че тези разрешения се подновяват ежегодно, стига да няма промени в обстоятелствата на лицето. Той добавя: „Всяка година проверяваме дали регистрираният адрес на лицето е запазен и дали банковата му сметка е активна. Освен това лицето е длъжно да прекара 183 дни, или приблизително шест месеца, годишно в България или друга страна от Шенген. Повечето от нашите пенсионирани клиенти, които кандидатстват при нас, са граждани на Турция, които имат определено ниво на финансово състояние. Те виждат визата D като врата към Европа - може би търсят свобода на пътуване или искат да издържат децата си в Европа в дългосрочен план. Всъщност, когато влизат в друга европейска страна по въздух, те просто трябва да покажат картата си за пребиваване, без дори да показват паспорта си. Малко хора кандидатстват за тази програма с идеята за по-комфортно пенсиониране в България, където разходите за живот са по-ниски, отколкото в Турция. Всъщност България в момента е страна, която губи население, а заедно с това население бяга и капитал. Тази врата е отворена за турците, за да го върнат и те се възползват”.

Според информация от турските медии турците най-често избират градовете Варна и Бургас. Разположени са на морския бряг, предлагат мек климат и имат голяма турска общност. Месечният наем за апартамент с две спални във Варна или Бургас варира от 400 до 600 евро, което допълнително ги привлича.

Другите държави

В допълнение към България, страни като Испания, Португалия, Италия и Аржентина също издават разрешения за пребиваване на пенсионери. Пенсионерите в Испания могат да получат разрешение за пребиваване по силата на „виза за неработещо пребиваване“.

Всеки, който може да докаже доходите си от пенсиониране и финансовите си възможности, може да кандидатства за виза за пенсиониране, ако наема жилище в Испания.

Португалия пък предлага две различни визи за пенсиониране. Едната се предлага на пенсионери, които имат финансовите средства да живеят в Португалия, без да работят. Другата е визова програма, наречена „Златна пенсионна виза“, която е предмет на инвестиции.

Италианската пенсионна виза също така предоставя на лица с редовен пасивен доход правото да живеят дългосрочно в Европа. Неженените кандидати изискват нетен годишен доход от най-малко 31 000 евро, като това изискване се увеличава за заявления, включващи съпруг/а и деца.

След като бъдат изпълнени критерии като здравна осигуровка, доказателство за местожителство и финансов капацитет, става възможен нов живот в Италия. Едно от най-атрактивните предимства е 7% данъчната преференция за 10 години, особено за чуждестранни пенсионери, които се местят в южните региони.



