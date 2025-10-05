Голяма неприятност в неделя сутринта. Прогнозата

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее до ясно време. Вятърът ще отслабне и стихне. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В сутрешните часове на места в равнините ще се образува мъгла или ниска облачност, а в котловините - слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието: 9°-11°, в София - около 0°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното, като през деня ще започне да се понижава.

Времето ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в равнините с ниска облачност или мъгла, а над Западна България с разкъсана висока облачност. Вятърът ще се ориентира от югоизток - ще е слаб, в източните райони - до умерен. Дневните температури ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 16° и 21°, в София - около 17°. Вечерта от запад ще започне бързо заоблачаване и през нощта срещу понеделник в Западна България ще завали дъжд.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, на места преди обяд с ниска облачност или мъгла. През деня ще се усили до умерен вятърът от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето временно ще отслабне до 2 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево, над масивите от Западна България с разкъсана висока облачност. Привечер от запад ще започне заоблачаване, а през нощта срещу понеделник и валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен, по билата силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 5°.





