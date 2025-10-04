Общество

Елените са последната рожба на соца. Кой тогава е виновен?

Всички са ужасени от стихията, която помете ваканционно селище Елените.

И текат масови обвинения за виновниците за застрояването на морето.

Има обаче мнозина, които не знаят историята на в.с. Елените.

Ваканционното селище Елените се намира на южните склонове на Стара планина, на 7 км източно от курорта Слънчев бряг и в близост до с. Влас.

Мястото не е било населено преди застрояването на комплекса, което започва през 1985 г.

Разположено в живописен залив, в комплекса са изградени множество двуетажни и триетажни къщи построени в типично средиземноморски стил.

Заедно с в.с. Дюни построено две години по-късно, са последните курортни селища построени по времето на социализма и спечелили международно признание.

Соцкар
преди 1 час

Частта в дерето не е от соца

Върбан Лилов
преди 28 минути

Изцяло подкрепям коментара преди мен. Отворих Google Earth - ясно се вижда подковообразния хотел, който е в средата на "дерето" - то си е долина и зад нея има огромни горски площи, които се оттичат през тази долина. При социализма архитектите прилагаха знанията си и не правеха глупости. И сега архитектите знаят, но инвеститорът иска друго.... Правя бас, че под "дерето" сегашният проектант е заложил тръба с диаметър 30-40 см и е УБЕДИЛ ДНСК, гл. архитект на общината и т.н., че тя ще поеме всички води.

