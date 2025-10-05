Нови разкрития за последните часове на Елена

Откриха тялото на 58-годишна рускиня в Елените след проливните дъждове и наводнение, ударило курорта на 3 октомври.

Издирването на Елена Павлушина започнало в петък вечерта, веднага след наводнението.

Местни жители публикуваха снимки на изчезналата жена в социалните мрежи: „Тя не отговаря. Децата ѝ бяха взети от училище от приятели.“

Приятелка на Елена написа в социалните мрежи:

„Претърсваха района с булдозер до три часа сутринта, но не намериха никого. Елена беше завела децата на училище този ден. Самата тя не се чувстваше добре: кракът я болеше и кръвното ѝ налягане се беше повишило. Само някой с добра физическа подготовка и бързи рефлекси можеше да се спаси от потопа, който опустоши домовете ни.

Апартаментът ми бързо се напълни до тавана и потокът ме дърпаше навътре. Скочих и започнах да плувам. Всичко, което ми остана, беше телефонът ми - без чанта, без пари, без паспорт. Водата просто се изля в апартамента, порой от кал и всичко отнесе.

Трябваше да се гмуркам няколко пъти. Бях издърпана в спалнята, всичко кипеше и кипеше. Гмурнах се два пъти и глътнах от тази кал.

На следващия ден дойде съобщението, че Лена е починала. Съпругът ѝ беше дошъл от Санкт Петербург и я намерил в апартамента. Как точно спасителите са търсили цяла нощ, не е ясно.“

„Елена беше прекрасна съпруга и майка и обожаваше децата си. Къщата винаги беше чиста, подредена и уютна, а храната винаги беше приготвена - всичко за децата. Тя наистина се наслаждаваше на майчинството“, пише съседка на жената.

Според жената, Елена има три деца: по-голяма дъщеря, която живее в Италия, а 10-годишните близнаци - момче и момиче - живеят с родителите си в Санкт Петербург, пише glasnews.bg.

„Децата на Лена бяха къснородени и бяха много обичани – умни, синеоки и добре възпитани. Жалко е, че загубиха майка си“, казва съседката и добавя:

„Семейството обичаше да прекарва лятото в България. Елена се обаждаше на съпруга си два пъти на ден и правеха планове. Наскоро той окоси тревата около къщата и направи някои ремонти: всичко беше прясно боядисано и обновено“.

