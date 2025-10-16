Вълнение във Франция. Парламентът гласува 2 вота на недоверие

Едва встъпило в длъжност, правителството на Себастиен Льокорню е изправено пред двойно политическо изпитание. Тази сутрин депутатите във френското Национално събрание разглеждат два вота на недоверие, внесени от крайната левица и крайната десница. И двата се очаква да бъдат отхвърлени, съобщи Франс прес.

Вот без подкрепа от социалистите

Решаващият фактор за изхода на гласуването е позицията на Социалистическата партия, която отказа да подкрепи нито една от двете инициативи. Партията получи удовлетворение по няколко свои ключови искания, след като във вторник министър-председателят обяви замразяване на спорната пенсионна реформа от 2023 г. Именно този ход, посрещнат като знак за готовност за диалог, изглежда е обезоръжил социалистите и ги е поставил в ролята на неутрален балансьор между крайностите в парламента.

Крехко мнозинство и следващ тест – бюджетът

Макар левицата да отказва да подкрепи вота на крайнодесния „Национален сбор“, предложението на крайнолявата „Непокорна Франция“ ще получи гласовете на крайната десница, както и на еколозите и комунистите. Според изчисленията обаче ще липсват около двайсет гласа, за да се достигне мнозинството от 289, което би свалило новото дясноцентристко правителство, назначено едва в неделя.

Ако кабинетът оцелее, Националното събрание ще премине към дебатите по бюджета, чийто проект бе представен във вторник в Министерския съвет – първият голям тест за управлението на Льокорню.

