Урсула зарадва Зеленски с тази новина

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне в понеделник с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом заедно с други европейски лидери по искане на украинския президент Володимир Зеленски. Това съобщи тя в платформата Х.
На срещата във Вашингтон ще участват още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и финландският президент Александър Стуб, предадоха Би Би Си и „Ройтерс”, цитирани от БТА.
Фон дер Лайен също така съобщи, че ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно днес и заедно ще участват в среща на европейските лидери.
This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025
Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.
At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow.
