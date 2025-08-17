Урсула зарадва Зеленски с тази новина

Свят

17 авг 25 | 13:45
Агенция Стандарт

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне в понеделник с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом заедно с други европейски лидери по искане на украинския президент Володимир Зеленски. Това съобщи тя в платформата Х.

На срещата във Вашингтон ще участват още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и финландският президент Александър Стуб, предадоха Би Би Си и „Ройтерс”, цитирани от БТА.

Фон дер Лайен също така съобщи, че ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно днес и заедно ще участват в среща на европейските лидери.

Автор Агенция Стандарт
