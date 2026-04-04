Турция се разтресе. Едно след друго земетресения

Силно земетресение с магнитуд 5.2 разлюля турската провинция Ван.

Това съобщи Органът за управление на бедствия (AFAD) към турското правителство.

Според данните, епицентърът е бил в района на Тушба, в 08:52 местно време, на дълбочина 7 км.

Второ земетресение с магнитуд 3,2 започна 20 минути по-късно на същото място, но на дълбочина 13,24 км.

Турският министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу направи официално изявление във връзка с земетресенията, пише Haber Global.

"Нашите екипи продължават операциите по проверка в региона.

В момента не е получена информация за никакви негативни инциденти. Внимателно следим ситуацията", каза той.

Социалните мрежи са пълни с видеа, заснети по време на трусовете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com