Тръмп стресна всички! Най-загадъчната публикация /СНИМКА И УНИКАЛНО ВИДЕО/

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изненада целия свят

Този път той направи това със загадъчно съобщение в Truth Social. Тръмп публикува снимка на себе си пред Земята и надпис: „Светът скоро ще разбере. Нищо не може да спре това, което предстои“.

На изображението Тръмп стои с полусвити и вдигнати нагоре ръце, дланите му са обърнати към небето. Зад президента се вижда планетата Земя, очертана от ярка светлина, напомняща Слънцето и пламъка.

Разбира се, Доналд Тръмп не обясни какво има предвид и накара всички да гадаят.

Версия 1 - Срещата на върха в Тиендзин

Първата версия бе свързана със срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, където се очакват над 20 световни лидери, включително от Русия, Индия и Китай. Загадъчната публикация се появи в първия ден на световния форум.

Сред обсъжданите теми бяха доставките на руски енергийни ресурси, одобряването на Стратегията за развитие на ШОС до 2035 г., съвместно изявление за 80-годишнината на ООН и документи за сътрудничество в областта на икономиката, сигурността и културния обмен.

Възможно е също така да се приемат нови членове: заявления са подадени от Армения и Азербайджан, които имат статут на партньори на организацията.

Според Reuters, срещата на върха ще бъде „мощна демонстрация“ на солидарност между страните от глобалния Юг на фона на нарастващия натиск от страна на Съединените щати.

Версия 2 - Очакваният знак

Втората версия бе обещано послание от Тръмп. На 28 август, след изявления на германския канцлер Фридрих Мерц и Белия дом за невъзможността за среща между президентите на Русия и Украйна, прессекретарят на американската администрация Каролайн Левит обяви скорошно изявление на президента по този въпрос.

Версия 3 - Преговорите за мир

Третата версия е, че снимката на Тръмп със Земята има връзка с войната в Украйна.

Администрацията на Тръмп информира руската страна по затворени дипломатически канали, че САЩ предлагат на Киев да плати за реконструкцията на повредения газопровод "Северен поток", съобщават източници от Белия дом. В същото време се подчертава, че Вашингтон е готов да отпусне специален заем на Киев за тези цели.

Както обясняват източници, запознати с предложението, за Москва това се представя като форма на репарации, макар и завоалиран. В крайна сметка Украйна всъщност ще финансира възстановяването на инфраструктурата, която преди това е извадила от строя.

В замяна Русия трябва да се съгласи на прекратяване на военните действия.

Както се отбелязва във вътрешни доклади, Тръмп цели да премахне от дневния ред основния спор за доставките на гориво, да върне евтиния газ в Европа и в същото време да покаже, че е "спрял войната и върнал пазарите".

В същото време се подчертава, че този подход ще даде възможност на Тръмп да представи споразумението като изгодно за всички страни, дори и да изглежда като отстъпка към Москва.

В този случай Русия получава ключов аргумент в преговорите под формата на връщане на енергийните потоци към Европа с гаранция от САЩ.

Версия 4 - Отговор на слуховете

Накрая има и една четвърта версия за загадъчната публикация. Твърди се, че това е отговорът на Тръмп на социалните мрежи, които преди ден се изпълниха със слухове за смъртта на американския президент.

