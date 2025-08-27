Тръмп с ново предупреждение към Русия! Какво се закани

Стив Уиткоф, специалният пратеник на САЩ, ще се срещне с представители на Украйна в Ню Йорк тази седмица, като същевременно заяви, че Вашингтон продължава да преговаря с Русия в опит да бъде сложен край на войната.

Уиткоф каза пред Фокс нюз, че

руският президент Владимир Путин иска да сложи край на войната.

По думите му Путин е положил усилия да се ангажира на срещата в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп, но това е много сложен конфликт.

Американският президент обяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако тя не се съгласи да сложи край на войната срещу Украйна.

Това, което обмислям, е много сериозно, каза Тръмп на заседание на кабинета в Белия дом.

"Искам да сложим край на тази война. Имаме възможността за санкции. Говоря за икономически санкции, защото няма да влизаме в световна война. Няма да има световна война, ще има икономическа. Това ще е лошо за Русия, въпреки че не го искам", предупреди Тръмп.

Тръмп отложи налагането на санкции на Русия, с което заплашва от дълго време, в опит да сложи край на продължаващата вече три години и половина война, като

засега посредническите му усилия не дават резултат.

Той също така се опитва да организира среща между колегите си от Русия и Украйна. Кремъл обаче загатва, че на този етап Путин не възнамерява да разговаря със Зеленски.

Във вечерното си видеообръщение украинският президент посочи като възможни домакини за руско-украински преговори Турция, държавите от Персийския залив или европейски страни и поясни, че тази седмица ще проведе разговори с тези потенциални страни. Зеленски подчерта обаче, че

преговорите с руснаците ще са възможни само при оказване на натиск върху Москва.

"От наша страна всичко ще бъде подготвено, за да се сложи край на тази война. Но резултатът ще зависи основно от волята на световните лидери - преди всичко на Съединените щати - да окажат натиск върху Русия. Необходими са нови стъпки, нов натиск - санкции, тарифи - всичко това трябва бъде част от преговорите", каза Зеленски.

Боевете между Русия и Украйна не стихват. Вчера украинската армия за първи път потвърди, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област. Генералният щаб обаче отрече твърденията на блога DeepState, че нашествениците са окупирали две села. Двете страни си разменят удари с дронове всяка нощ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com