Тръмп с голяма новина за Унгария

"Още преди година предрекох, че Орбан ще е човекът на Тръмп в Европа. Току-що излезе новината, че великият президент Доналд Тръмп свиква най-големия консервативен форум на Републиканската партия CPAC на 21 март в Будапеща." Това съобщи Георги Марков пред "Епицентър".

"Това е голям подарък за Орбан само 20 дни преди изборите на 12 април. Викткр ще е модератор на форума, на който ще дойдат видни републиканци, консерватори и патриоти от всички континенти и най-много от Европа", изтъкна той.

"Ще намаже и Янез Янша, който е поканен само ден преди изборите в Словения и ще се завърне на бял кон като премиер. Същото се отнася и за Херберт Кикл, който буквално разгроми управляващите на неизбежните предсрочни избори в Австрия", каза още Марков.

"Желанието на Тръмп за Централноевропейски патриотичен съюз ще стане факт: Австрия, Унгария, Чехия, Словакия и Словения. Чака се падането на Туск в Полша и нейното включване, за което вече Тръмп е говорил с президента Карол Навроцки.

Президентът Тръмп ще дойде лично в Бъдапеща да подкрепи Орбан за нов шести мандат и участва в клипа за форума", допълни Георги Марков.

