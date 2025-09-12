Тръмп отива при Чарлз Трети. Тайната мисия на краля

Британските кралски особи се очаква да покажат ненадминатата си мека сила, когато Доналд Тръмп посети Великобритания следващата седмица, опитвайки се да успокоят президента на САЩ, както малцина други могат.

Това пише в анализ Ройтерс.

Някога начело на най-голямата империя в историята, основната дипломатическа работа на британския монарх сега е да заслепява световни лидери като Тръмп на големи държавни събития с надеждата, че те ще гледат благосклонно на Великобритания.

"Има ли лидер някъде по света, който да има същото привличане към Доналд Тръмп като британския монарх?", пита историкът и автор Антъни Селдън.

"Осмивани от мнозина като остарели и безнадеждно остарели, но кралското семейство и монархията са тези, които привличат най-могъщия човек в света", коментира той пред Ройтерс.

През февруари, когато британският премиер Киър Стармър се опитваше да спечели одобрението на президента след завръщането си на поста и да го задържи на страната по отношение на войната в Украйна и възможните търговски мита, той се обърна към кралските особи.

В леко неудобна размяна на реплики в Овалния кабинет на Белия дом Стармър извади писмо от крал Чарлз, предлагащо на Тръмп безпрецедентно второ държавно посещение във Великобритания - ход, който веднага спечели американския президент.

"Не е ли красиво? Той е красив човек, прекрасен човек", каза Тръмп пред Стармър. "Очакваме с нетърпение да бъдем там и да почетем краля и да почетем... вашата страна. Вашата страна е фантастична страна и за нас ще бъде чест да бъдем там."

След като пристигне във вторник, Тръмп ще мине по червения килим. Той и съпругата му Мелания ще бъдат посрещнати на следващия ден от сина на краля и наследник принц Уилям, когото президентът описа като "много красив", след като се срещнаха миналия декември.

След това ще се насладят на шествие с карети, пищен държавен банкет, прелитане покрай военни самолети и оръдеен салют.

Британското правителство се надява, че кралските особи ще се окажат коз в това, което може да бъде решаващо посещение, което се опитва да подкрепи връзките в областта на отбраната и сигурността с Вашингтон, след като вече страната постигна благоприятна тарифна сделка.

