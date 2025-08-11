Тръмп мобилизира Националната гвардия. Връща реда

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че поставя полицията на Вашингтон под федерален контрол и разполага Националната гвардия в града, като посочи, че мярката е насочена към възстановяване на реда в столицата на страната.

„Официално прилагам раздел 740 от Закона за местното управление на Окръг Колумбия, знаете какво означава това, и поставям полицията на Вашингтон под пряк федерален контрол,“ заяви Тръмп по време на пресконференция в Белия дом.

Президентът каза пред събралите се журналисти, че действията му са заради „нещо, което е извън контрол, но ние ще го върнем под контрол много бързо, както направихме на южната граница.“

„Разполагам Националната гвардия, за да помогне за възстановяването на закона, реда и обществената безопасност във Вашингтон и ще им бъде позволено да си вършат работата правилно,“ добави Тръмп.

Законът за местното управление от 1973 г. дава право на президента да поеме контрола над полицията в града за 48 часа, ако „определи, че съществуват специални извънредни обстоятелства“, които изискват полицейското управление да бъде използвано за федерални цели.

Тръмп заяви, че обявява извънредна ситуация за обществена безопасност.

Президентът може да запази контрола над полицията за по-дълъг период, ако уведоми председателите и водещите членове на конгресните комисии, които отговарят за законодателните въпроси, свързани с Вашингтон. Не е ясно дали Тръмп е предприел тази стъпка.

Всяко искане за контрол над полицейското управление на града за повече от 30 дни трябва да бъде одобрено със закон.

