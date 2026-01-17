Странно. Принц Албер с белег на бузата при папа Лъв XIV

Принц Албер II от Монако беше забелязан с дълбок белег на бузата си по време на срещата си с папа Лъв XIV днес. Белегът се виждаше ясно, а при слизането от автомобила на път за Ватикана се забеляза и на върха на скалпа на принца, пише "Daily mail".

67-годишният принц претърпя планирана медицинска процедура на скалпа и лицето си след дерматологичен преглед. Дворецът на Монако уточни в официално съобщение в петък, че интервенцията е била „планирана, кратка медицинска процедура за лечение на доброкачествено състояние“.

„Процедурата е изисквала няколко шева. Графикът на дейностите на суверенния принц продължава както обикновено.“

Prince Albert seen with large scar on cheek as he meets Pope - hours after Palace of Monaco announced he had procedure on scalp and face https://t.co/CjLQZY60By — Daily Mail (@DailyMail) January 17, 2026

По време на разговора си с "People" принц Албер коментира и съпругата си, която преди години имаше проблеми със здравето си: „Много съм горд с жена ми. Както сами можете да видите, Шарлийн е активна в редица събития и публични инициативи. Тя се ангажира с нещата, които ѝ се струват важни и близки до сърцето ѝ.“

Принц Албер, настоящият глава на щата Монако, беше приет от папа Лъв XIV във Ватикана днес, събота, след като се срещна с новия папа през май миналата година.

Католическият суверен се е срещал преди това с папа Франциск през 2022 и 2016 г., а преди това с папа Бенедикт XVI през 2013 г.

Съпругата му, бившата олимпийска плувкиня, принцеса Шарлийн, на 47 години, преживя свои собствени здравословни битки и трябваше да си вземе почивка от публични задължения през 2021 г., за да се бори с инфекция на ухото, носа и гърлото.

През май миналата година тя, кралица Летисия от Испания и кралица Матилде от Белгия се срещнаха с папа Лъв XIVна площад „Свети Петър“ във Ватикана след историческата му инаугурационна меса. Всички три кралици и принцеси бяха облечени в елегантни бели тоалети, като тази привилегия да се носи бяло пред папата им е позволена, тъй като са католички.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com