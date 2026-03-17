Скок на цената на петрола в Азия

В Азия е сутрин и цената на Brent скочи с 2,8% до 103,08 долара (77,50 британски лири) за барел, докато цената на суровия петрол, търгуван в САЩ, се повиши с близо 3% до 96,25 долара.

Търговците все още следят за признаци, че доставките на петрол през запушения търговски воден път Ормузкия проток ще продължат, както и за признаци кога напрежението ще се успокои, съобщава BBC.

Цените на петрола леко се понижиха в понеделник след съобщения, че няколко кораба са преминали безопасно през канала, който е бил обект на атаки от Иран в отговор на атаките на САЩ и Израел.

Фондовите пазари в Азия отвориха с леко покачване във вторник, включително индексите в Япония и Южна Корея, които зависят от петрола от Персийския залив.

Японският индекс Nikkei 225 се повиши с 0,25%, докато южнокорейската борса Kospi скочи с повече от 2,5%.

Технологичните акции, които формират голяма част от индекса Kospi, също получиха ръст, след като производителят на чипове Nvidia обяви прогноза си за продажби от трилиони долари през 2027 г. и редица значителни сделки с големи компании

