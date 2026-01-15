Рекорден брой кандидати за президент на Португалия. Лидерът на ШЕГА е сред тях

Португалия се готви за избори за нов президент, които ще се произведат в неделя, на 18 януари. Според прогнозите на социолозите се очертава да има втори тур на вота, нещо което ще се случи едва за втори път от установяването на демокрацията в страната през 1974 г. Оттогава втори тур на президентския вот е имало само през 1986 г., на който в крайна сметка беше избран Марио Соареш, припомнят световните агенции.

Президентските избори тази година се открояват с още едно нещо – рекорден брой кандидати. Това не се е случвало нито веднъж в историята на португалската република, коментира Франс прес. Намерението си да се кандидатират за президент бяха заявили 45 общественици и политици. Накрая от тях се кандидатираха 14 души. Но изборните власти допуснаха 11 кандидати, сред които има само една жена.

В Португалия президентът е до голяма степен церемониална фигура, припомня Асошиейтед прес. Държавният глава се стреми най-вече да стои над политическите спорове, на които понякога става арбитър. Президентът обаче притежава определени правомощия, като например да налага вето върху законодателството на парламента, въпреки че ветото може да бъде отменено. Държавният глава разпуска парламента и свиква предсрочни избори, съобщава БТА.

Предишните президентски избори в Португалия бяха през 2021 г.

Оттогава политическият пейзаж силно се промени и освен традиционните партии – тази на социалистите и тази на десноцентристите от Социалдемократическата партия – вече водеща роля играе и крайнодясната партия ШЕГА, чието има в превод от португалски означава „Стига!“.

На редовните парламентарни избори през 2022 г. и на последвалите два предсрочни парламентарни вота – през 2024 г. и 2025 г. ШЕГА беше неизменно присъствие в предизборната надпревара. Партията участва и в европейските избори през 2024 г. През 2022 г. тя успя да вкара 12 депутати в парламента, след като получи 7,2% от гласовете. На изборите през 2024 г. тя получи 18,07% от гласовете и се класира на трето място, увеличавайки четирикратно броя на депутатите си до общо петдесет. На следващите избори, година след това, ШЕГА увеличи депутатите си с още 10 до 60 и стана втората политическа сила в Португалия, измествайки социалистите. Днес от ШЕГА са зависими десноцентристите на премиера Луиш Монтенегро, за да прокарат някои от политиките си в парламента, като например законопроекта за португалското гражданство.

На евровота преди две години ШЕГА вкара двама депутати, след като дотогава не присъстваше изобщо в Европарламента и днес те са част от европарламентарното семейство „Патриоти за Европа“, оглавявано от партията на унгарския премиер Виктор Орбан и от френската крайна десница „Национален сбор“. В тази група влизат и испанската крайна десница „Вокс“ и италианската крайна десница „Лига“.

Именно лидерът на ШЕГА Андре Вентура е един от 11-те кандидати за президент на Португалия тази година. Очаква се той да се класира първи на първия тур, но да бъде победен на втория тур на 8 февруари.

Андре Вентура е роден през 1983 г. в предградие на Лисабон. Учи в лисабонска семинария, защото иска да стане свещеник, но се влюбва и напуска семинарията. Завършва право в лисабонския университет НОВА, откъдето по програмата „Еразъм“ е пратен да учи за известно време в университета на Саламанка в Испания. После следва и публично право в Университетския колеж в Корк в Ирландия, където отива със стипендия от Португалската национална научна фондация.

Вентура е истински хамелеон в професионално отношение. Бил е преподавател по право в два лисабонски университета. Работил е и като данъчен инспектор. Мечтаел е да стане писател. Бил е и футболен коментатор по телевизията. В политиката влиза първо в редиците на десноцентристите и още тогава си спечелва слава с нападките си срещу ромска общност в района на Лисабон. Кандидатира се на лисабонските общински избори като десноцентрист през 2017 г. През 2019 г. основава ШЕГА, недоволен от умереността на традиционната португалска десница. ШЕГА се откроява с наратива си срещу системните партии. През годините заради антиимигрантските си изказвания и позиции Вентура е оприличаван на Доналд Тръмп и на Жаир Болсонаро. Той казва, че тези сравнения не го притесняват. Заради някои расистски изказвания е имал съдебни проблеми, приключили с глоби.

Вентура се кандидатира за президент на изборите през 2021 г. и успя да се класира тогава с 11,9% на трето място след Марсело Ребело де Соуза, спечелил втори мандат със 60,7%, и социалистката Ана Гомеш, която остана на втора позиция с 12,9 процента от гласовете.

Вентура се самоопределя като икономически либерал, националист и консерватор. А заради наратива си е дефиниран от критиците си като ислямофоб, ксенофоб, сексист или расист. Привържениците му го описват като харизматична личност. В последно време Вентура обаче смекчи позициите си по някои въпроси. Той например е склонен да приеме гражданските партньорства за представителите на ЛГБТ общността, противопоставя се на абортите, но е и против криминализирането им. Говори за легализиране на проституцията, като мярка за борба с трафика на хора, но е против легализирането на наркотиците за развлекателни цели.

През изминалата година Вентура беше неизменно присъствие по време на ключови срещи на „Патриоти за Европа“. Той присъства на форума „Да направим Европа отново велика“ миналата зима в Мадрид и после на форума „Жива Европа“ пак в испанската столица през есента. Там редом до крайнодесни лидери от Испания, Франция, Италия, Унгария, Нидерландия и Полша, Вентура отправи послания за обединение на консерваторите на европейско ниво, разкритикува остро социалистите, управляващи съседна Испания, където според него трябва да дойде на власт „Вокс“ на съмишленика му Сантяго Абаскал. По време на двата форума Вентура заедно с другите крайнодесни партии в Европа се обяви и срещу противоестествените коалиции в Европарламента, като например тази между десноцентристите и левоцентристите, припомнят световните агенции и медиите в Италия, Португалия и Испания, следящи пътя на Вентура в португалската и европейската политика.

Тези дни в социалните мрежи се завъртя видео, в което крайнодесни лидери изразяват подкрепа за кандидатурата на унгарския премиер Виктор Орбан за нов премиерски мандат на изборите в Унгария на 12 април. Любопитното е, че Вентура отсъства от това видео, в което се явяват италианският премиер Джорджа Мелони, италианският крайнодесен лидер Матео Салвини, испанският крайнодесен лидер Сантяго Абаскал или френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, отбелязва „Стампа“.

Основаното във Франция издание „Кап Магелан“, посветено на португалската тематика и на португалската диаспора, и агенция Франс прес представят справка за още няколко кандидати за президент на Португалия.

Жоао Котрим де Фигейредо е роден през 1961 г. в Лисабон. Учи в германската гимназия там, а после изучава икономика в Лондонското икономическо училище и бизнес администрация в университета НОВА в Лисабон. Котрим де Фигейредо е бивш лидер на либералната партия "Либерална инициатива". Бил е депутат в португалския парламент, а сега е евродепутат в групата на европейските либерали „Обнови Европа“, в която една от водещите сили е партията „Ренесанс“ на френския президент Еманюел Макрон. Котрим де Фигейредо е възприеман като либерален кандидат, с ясна визия за бъдещето, включващи модернизацията на страната, по-специално чрез новите технологии, за да отговори тя на дълбоките глобални технологични промени. Сред тези нови технологии Котрим де Фигейредо изтъква и потенциала на изкуствения интелект като двигател на икономическия растеж и трансформацията на образованието, като същевременно настоява за необходимостта от контрол и гарантиране на етичната му употреба.

По отношение на Европа Котрим де Фигейредо защитава идеята, че ЕС трябва да стане по-силен и да има по-голямо влияние в геополитически и геостратегически план - една идея, бранена от редица европейски лидери, като Еманюел Макрон или Джорджа Мелони на фона на действията и думите на президента на САЩ Доналд Тръмп и на водещи представители от неговата администрация. През 2024 г. в дебат от предизборната кампания за евровота Котрим де Фигейредо подкрепи идеята за мащабни инвестиции в европейската отбрана и заяви, че ЕС трябва да остане ключов стълб на НАТО, в тясно сътрудничество със САЩ.

В икономически план Котрим де Фигейредо подкрепя споразумения като това на ЕС с Меркосур, при условие че националните интереси бъдат напълно защитени.

По въпросите на миграцията той говори за неконфликтен и прагматичен подход към имиграцията, основан на устойчиви и конкретни решения за максимална интеграция на мигрантите.

Котрим де Фигейредо апелира по време на предизборната си кампания за президентските избори в Португалия и към младите хора и малките предприемачи, дефинирайки ги като „тези, които движат страната всеки ден и получават твърде малко признание“. Той също така обещава да представлява всички граждани на Португалия, уважавайки техните убеждения, тяхната сексуална ориентация и тяхната религия.

Луиш Маркеш Мендеш е роден през 1957 г. в Гимараеш. Завършва право в университета на Коимбра. През годините е бил депутат в португалския парламент, министър без портфейл в португалското правителство, а в даден момент е бил назначен за министър за връзките на кабинета с парламента. Бил е и председател на португалската Социалдемократическа партия, оглавявана днес от настоящия португалския премиер Луиш Монтенегро. Сега кандидатурата му се подкрепя именно от тази десноцентристка политическа сила. Маркеш Мендеш залага на богатия си политически и управленчески опит, за да привлече избирателите. Той е добре познат на широката аудитория с политическите си анализи по телевизията. Обрисува се като обединител на португалския политически център и като привърженик на компромиса и диалога.

В предизборната програма на Маркеш Мендеш е заложено насърчаване на завръщането в родината им на пенсионирани португалски емигранти чрез данъчни стимули. Той залага на това, за да се съживят обезлюдени райони във вътрешността на страната. Според Маркеш Мендеш всеки португалец, завърнал се в страната, е гражданин, който може да инвестира в Португалия и да участва в местната икономика, поради което не бива да бъде „наказван с високи данъци“.

По обществените и климатичните въпроси Маркеш Мендеш заема балансирана позиция. Определян е и като умерен католик и като застъпник на демократичните ценности и социална справедливост. Иска в страната да бъде извършена реформа на съдебната система, така че тя да е по-ефикасна. Настоява за реалистичен икономически преход с цел постигане на въглеродна неутралност. Подкрепя възобновяемите енергийни източници и зелените иновации, но иска да се избягват мерки, които са прекомерни за домакинствата и предприятията. В икономически план защитава сключването на споразумения по модела на това на ЕС с Меркосур.

Антонио Жозе Сегуро е роден през 1962 г. в Пенамакор. Завършил е международни отношения в Автономния университет на Лисабон. Сегуро е заемал поста на генерален секретар на португалската Социалистическа партия, бил е депутат и ръководител на парламентарната група на португалските социалисти и министър без портфейл в правителството на Антонио Гутереш, настоящия генерален секретар на ООН. Сега Сегуро е кандидатът за президент, подкрепен от социалистите.

Климатът е основен приоритет за Сегуро, който се позиционира като защитник на справедливия екологичен преход. Той призовава и за повече действия за превенция на горските пожари, белязали сериозно страната в последните години и за по-доброто управление на горите. „Горските пожари не могат да се превърнат в нова нормалност, която се повтаря всяка година. Държавата не може само да реагира, тя трябва да действа“, казва Сегуро и предлага държавата, местните власти, собствениците на гори, пожарникарите, учените и гражданите заедно да разработят амбициозни превантивни мерки за горите. Сегуро иска и да се извършат реформи на избирателната система, така че да се гарантира гласуване по пощата и електронно гласуване за диаспората, като смята тази реформа за спешна и жизненоважна за демокрацията.

Енрике Говея е Мело е роден през 1962 г. в Куелимане на територията на днешен Мозамбик. Завършва военноморското училище в Лисабон. През годините се изкачва в йерархията на военноморските сили. В даден момент е началник на канцеларията на ръководителя на генералния щаб на португалските военноморски сили. После самият той става началник на генералния щаб на военноморските сили. Днес е пенсиониран военен. Преди пет години Енрике Говея е Мело стана известен на широката общественост, след като беше назначен за национален координатор на ваксинационната кампания срещу Ковид-19. Той се справи много добре със задачата си и Португалия беше начело в ЕС по брой на ваксинирани спрямо общия брой на населението.

Говея е Мело се описван като независим и надпартиен кандидат. Той уверява португалците, че неговата кандидатура е „тази, която може да отговори на безпокойствата на португалците по отношение на сигурността, стабилността и развитието“. В социално-икономически план Говея е Мело защитава идеята за една държава, която задава ясна посока и предизборният му лозунг е „Португалия с курс“. Той е сред кандидатите, които подкрепят извършването на структурни реформи за повишаване на конкурентоспособността на страната. Той също така изразява тревога от масовото заминаване от Португалия на млади висшисти и предлага разработването на национална стратегия, която да предотврати изтичането на мозъци. Говея е Мело защитава и идеята за меритокрация и равенство на възможностите във всички аспекти в Португалия.

Катарина Мартинш представлява алтернативната левица в тази президентска надпревара. Тя е родена през 1973 г. в Порто. Дипломира се по филология, лингвистика и литература с преподавателски профил. През 1994 г. се насочва към театъра и съосновава театрална трупа в Порто, а по-късно се ориентира към политиката.

Мартинш е бивш координатор на лявата партия „Левият блок“ в продължение на десет години, а днес е евродепутат. Кандидатира се на изборите за президент сега без официалната подкрепа на голяма партия. Програмата й се фокусира върху защитата на социалните права и върху необходимостта от намиране на решение на климатичната криза и укрепването на демокрацията. По отношение на борбата с бедността Мартинш е убедена, че „бедността не се преодолява стъпка по стъпка, а с решителен тласък“, и настоява Португалия да приеме мащабен план за борба с неравенствата. В тази връзка тя се стреми към минимална заплата над прага на бедността, ограничаване на цените на стоките от първа необходимост, на цените в енергетиката и на жилищата. Мартинш настоява и за сериозни инвестиции в обществените услуги, най-вече в здравеопазването.

Вчера допитване на Католическия университет показа, че крайнодесният Вентура ще излезе на първо място на първия тур на президентските избори на 18 януари с 24% от гласовете, следван от социалиста Сегуро с 23%, предадоха световните агенции. Евродепутатът и либерал Котрим де Фигейредо ще се озове на трета позиция с 19%, следван от социалдемократа Маркеш Мендеш, подкрепен от управляващата десноцентристка Социалдемократическа партия, който ще получи 14% от гласовете на избирателите. 14 % процента, според допитването, ще получи и кандидатът за президент Говея е Мело. Допитванията изключват от челната петорка единствената жена сред кандидатите за президент Катарина Мартинш.

След настоящите избори пред новия държавен глава ще има няколко належащи въпроса. Предложението за нов законопроект, който въвежда ограничения за това кой може да получи португалско гражданство и при какви обстоятелства португалски граждани могат да бъдат лишавани от гражданство, беше отхвърлено от Конституционния съд миналия месец и върнато в парламента. Така че се очаква при новия президент предложението да бъде финализирано и обнародвано. На бюрото на президента за подпис ще се озове и правителствен пакет от трудови реформи, който вече доведе до големи протести в страната и до първата общонационална стачка от години насам. Законопроектът за асистираното самоубийство, одобрен от парламента през 2022 г., но забавен заради възражения отново от страна на Конституционния съд, също ще трябва да бъде обнародван от новия държавен глава.

