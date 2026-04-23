Притеснения относно визитата на Чарлз в САЩ

Британският крал Чарлз Трети ще посети следващата седмица Съединените щати, предаде Ройтерс, като се позова на Бъкингамския дворец.

Агенцията определя визитата като най-важната за монарха досега, като тя има за цел да укрепи „специалната връзка“ между двете страни. Заради войната с Иран отношенията между Великобритания и САЩ са на най-ниското си ниво от 70 години.

Държавната визита съвпада с 250-ата годишнина от обявяването на независимостта на САЩ от британско управление, когато тогавашните 13 колонии решават да се отделят от крал Джордж Трети - далечен прадядо на Чарлз Трети.

За британския крал това ще бъде повод да отбележи как оттогава Великобритания и Съединените щати са изградили едни от най-близките връзки в областта на сигурността, отбраната и икономиката, докато за президента на САЩ Доналд Тръмп това ще е още една възможност да демонстрира симпатиите си към британското кралско семейство, предава Dnes.bg.

Това се случва и на фона на най-лошите отношения между двете страни от Суецката криза през 1956 г. Тръмп отправя повтарящи се критики към британския премиер Киър Стармър за отказа му да се присъедини към атаката срещу Иран и пренебрежителни коментари относно военните способности на Великобритания.

Найджъл Шейнвалд, британски посланик във Вашингтон от 2007 до 2012 г., заяви, че визитата няма да премахне сегашното напрежение между правителствата, но ще покаже, че отношенията между двете страни не зависят от отделните лидери.

„Повече от всяка друга визита тази е насочена към дългосрочното бъдеще. Става въпрос за основите на отношенията между нашите народи, нашите страни“, каза Шейнвалд пред Ройтерс. „Не става въпрос за това, което се случва днес.“

Чарлз, придружен от съпругата си кралица Камила, ще започне четиридневното си посещение в понеделник с чай с Тръмп, обръщение към Конгреса, официална вечеря и посещение на Ню Йорк и Вирджиния.

Бъкингамският дворец заяви, че кралят няма да се среща с жертви на сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Братът на Чарлз, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, беше арестуван през февруари по подозрение, че е предоставил правителствени документи на покойния Епстийн. Бившият принц Андрю, който бе лишен от титлата, отрича обвиненията.

Във Великобритания някои политици и коментатори заявиха, че посещението е трябвало да бъде отменено предвид някои от последните изказвания на Тръмп. Съществуват и опасения, че непредсказуемият американски президент може да използва случая, за да отправи поредна вълна от критики и по този начин потенциално да постави краля в неудобно положение.







